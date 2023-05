Transfer Talk Adams de l’USMNT sur le radar de Man Utd si Leeds tombe

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Adams de l’USMNT sur le radar à Man Utd

Équipe nationale masculine des États-Unis et milieu de terrain de Leeds United Tyler Adams est sur le radar de Manchester United, selon Initié du football.

L’équipe d’Elland Road n’aurait « aucune chance » de garder le joueur de 24 ans s’il est relégué au championnat dimanche, plusieurs clubs de Premier League ainsi qu’en Europe le surveillant déjà de près.

L’accord d’Adams à Leeds court jusqu’en 2027 après son arrivée l’été dernier du RB Leipzig pour un montant de 20 millions de livres sterling, y compris les modules complémentaires. Le rapport indique qu’Adams, qui a raté les deux derniers mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, pourrait obtenir un déménagement de Leeds moyennant des frais de 35 millions de livres sterling.

Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que Manchester United travaillait avec un budget compris entre 100 et 150 millions de livres sterling, qui serait complété par des fonds collectés par les départs. Parmi les domaines que l’équipe d’Erik ten Hag cherchera à renforcer, il y aura la position de milieu de terrain.

Tyler a effectué 24 départs en Premier League pour Leeds cette saison et a été capitaine de l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Tyler Adams pourrait quitter Leeds si le club était relégué de la Premier League. George Wood/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Real Madrid a identifié le défenseur de l’AC Milan Théo Hernandez en tant que remplaçant potentiel de l’arrière gauche actuel Ferland-Mendy, selon Sport. Madrid considère le joueur de 25 ans comme sa meilleure option s’il est en mesure de décharger Mendy cet été, qui n’a pas complètement impressionné depuis un transfert de 48 millions d’euros de Lyon en 2019.

– L’AC Milan a approché les représentants de l’attaquant de Liverpool Roberto Firminorévèle Calciomercato. L’international brésilien de 31 ans devrait devenir agent libre le mois prochain, et il semble que le Rossoneri sont parmi les premiers clubs qui évaluent un déménagement pour ses services. Le club de Serie A prenant du temps avant de faire avancer les discussions, on s’attend à ce qu’il vérifie également s’il est possible de signer le Real Madrid. Marco Asensio.

– Chelsea prévoit de devenir défenseur central Lévi Colwill une partie à long terme de leur futur projet, comprend Ben Jacobs, journaliste de CBS. Le joueur de 20 ans a connu une période brillante en prêt à Brighton cette saison, et il est rapporté qu’il ne cherchera pas à forcer une sortie de Stamford Bridge s’il dispose de suffisamment de temps de jeu la saison prochaine.

– L’Internazionale est sur le point de rejoindre la course pour le défenseur du Sporting CP Gonçalo Inacioselon Ekrem Konour. Le joueur de 21 ans a été un joueur clé pour l’équipe de Lisbonne cette saison, où il a fait 47 apparitions dans toutes les compétitions. Il a également été lié à Liverpool, mais le Nerazzurri voir Inacio comme un remplaçant à long terme pour Milan Skriniarqui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain.

– Newcastle United surveille de près le milieu de terrain offensif du RB Leipzig Dominik Szoboszlairapports Sports du ciel. Les Magpies, qui ont récemment été liés au joueur de 22 ans, l’auraient repéré à deux reprises au cours des quinze derniers jours, la dernière indiquant qu’ils ont identifié la star de la Bundesliga comme l’un de leurs premiers renforts potentiels après avoir confirmé leur place en Ligue des champions la saison prochaine.