Transfer News Live: Manchester United sur le point de signer Andre Onana, Harry Kane rejette le PSG au milieu des liens avec le Bayern Munich

Mises à jour des nouvelles sur les transferts en direct : Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct du mercato estival alors que les clubs de football du monde entier sont attentifs à renforcer leur effectif. L’Inter Milan et Manchester United sont proches d’un accord pour Andre Onana avec des examens médicaux et l’annonce est attendue prochainement. Harry Kane n’a aucun intérêt à rejoindre le PSG alors même que le Bayern Munich a été invité à payer le prix demandé de 116 millions d’euros par Tottenham Hotspur pour la star anglaise. Le Paris Saint-Germain pourrait laisser Neymar partir même si l’avenir de Kylian Mbappe reste dans les limbes. Lionel Messi et Ilkay Gundogan ont été dévoilés par l’Inter Miami et le FC