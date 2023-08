Transfer news LIVE: Liverpool a rejeté la deuxième offre de Lavia, Hojlund se lance dans le médical de Manchester United, le Bayern Munich confiant dans l’accord avec Kane

Thiago Alcantara devrait quitter Liverpool pour signer à Arsenal ou Man City.

C’est selon la légende des Reds Dietmar Hamann, qui a été un critique virulent de Thiago et de son sort sur le Merseyside.

Et il dit que l’Espagnol n’est plus titulaire dans l’équipe de Jurgen Klopp et doit quitter Anfield.

« Je n’ai jamais été un grand fan de Thiago Alcantara », a déclaré Hamann Seigneur Ping.

« Il a beaucoup trop de blessures et il n’a pas pu intégrer l’équipe de Liverpool la saison dernière alors qu’il était en forme et qu’il y avait beaucoup moins de concurrence à son poste.

« Si quelqu’un d’autre arrive comme Moises Caicedo, Roméo Lavia ou Aurélien Tchouameni, la compétition sera très rude. Liverpool a Curtis Jones, Harvey Elliott et Stefan Bajcetic qui reviennent également, qui auront tous besoin de minutes.

« Je ne vois pas Thiago jouer trop la saison prochaine, même s’il est en forme.

« Je suis sûr qu’il y a des clubs intéressés par Thiago, s’il reste en Premier League, il doit rejoindre l’une des quatre meilleures équipes qui ont beaucoup de possession, comme Man City ou Arsenal.

«Plus vous avez de possession, mieux Thiago joue. Ce n’est pas le meilleur joueur sans possession, il pourrait aussi y avoir un marché en Espagne.

« Il a été un joueur décent, pas un » grand « joueur pour Liverpool comme certains l’ont dit. Le physique de la Premier League l’a atteint.