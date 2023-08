Transfer news LIVE: Kane au Bayern Munich presque terminé, Liverpool signe un contrat record pour Caicedo, De Gea en pourparlers avec le Real Madrid, Arsenal annoncera Raya

Brad Friedel a déclaré à talkSPORT que le fait d’avoir deux gardiens de but n ° 1 dans un club « ne fonctionne pas » au milieu des informations faisant état du transfert de David Raya à Arsenal.

Friedel avait la même situation à Tottenham lorsqu’ils ont signé Hugo Lloris, le Français prenant finalement la place de l’Américain entre les bâtons.

Friedel a expliqué qu’il avait 42 ans à ce moment-là, ce qui ne sera pas le cas à Arsenal avec deux gardiens de haut niveau à leur apogée en compétition pour la même place.

Et le pro expérimenté dit que ce n’est qu’une question de temps avant que l’un des deux joueurs ne soit frustré et ne veuille partir.

« Deux numéros un, peuvent-ils exister dans un club ? Non, ils ne peuvent pas », a déclaré Friedel à Hawksbee et Jacobs.

« On veut jouer. Le gars qui ne joue pas, Matt Turner, qui était juste là, assis sur le banc pendant une année entière, n’aurait jamais vraiment dû signer pour Arsenal en premier lieu, à mon avis, car il est assez bon pour jouer quelque part. Mais il a siégé toute une saison. Vous êtes vite frustré.

« La seule fois où ça marche, c’est si votre autre gardien de but est jeune et qu’il apprend et qu’il monte, ou, dans mon cas, j’étais vraiment vieux et j’étais en train de descendre.

« Mais je savais, j’avais 42 ans quand j’ai été largué, j’avais joué toute ma carrière, alors ça peut marcher.

« Disons que Raya arrive à Arsenal, il a sa chance, il joue bien, puis il est éliminé, il est contrarié.

« Disons qu’il entre et qu’il joue bien et qu’il garde sa position, Ramsdale est contrarié. C’est un poste trop difficile pour garder l’esprit d’équipe, la cohésion et la camaraderie.

« Je ne sais pas ce qu’on leur dit, mais ce que je sais, c’est que Raya est une gardienne de Premier League qui est assez bonne pour être n°1 dans de nombreux clubs. Et n’importe quel gardien de but que j’ai rencontré qui a la capacité d’être un n ° 1, quand il est numéro deux pendant un mois, d’accord, deux mois, d’accord, mais quand il dépasse le troisième mois, vous êtes frustré, vous vouloir jouer.

«Ensuite, vous commencez à contacter votre agent, à chercher des déménagements ailleurs et à emprunter.

« Ensuite, si vous êtes Mikel Arteta, et disons que Raya est le n ° 2 et qu’il entre et quand il signe ses papiers, ‘Oui, je vais être un joueur d’équipe’, mais ensuite le sixième, septième mois , il commence à être frustré et tout d’un coup il n’est plus un joueur d’équipe – eh bien, alors vous avez un problème.