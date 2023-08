Transfer news LIVE: Foster prend sa retraite, Laporte rejoint Al Nassr, Pochettino à la recherche d’un attaquant de Chelsea, Liverpool tient des pourparlers à Gravenberch

Roy Hodgson admet que chaque manager de Premier League recherche un joueur comme Declan Rice pour ancrer son équipe alors qu’il prépare son équipe de Crystal Palace à affronter le milieu de terrain anglais lundi.

Le transfert de 105 millions de livres sterling du joueur de 24 ans à Arsenal depuis West Ham le mois dernier a fait de lui l’un des quatre joueurs dans sa position à avoir été acheté pour une somme à neuf chiffres par des clubs européens au cours des huit derniers mois, comme la valeur placée par top côtés sur les milieux de terrain centraux a explosé.

Rice fait partie d’un groupe d’élite qui comprend le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernandez et son nouveau coéquipier de Chelsea Moises Caicedo – tous deux signés par les Blues pour des frais de record britanniques – et l’Anglais Jude Bellingham, qui a rejoint le Real Madrid en juillet, chacun ayant été signé pour des frais pouvant dépasser 100 millions de livres sterling.

« Je pense que (le milieu de terrain central) a toujours été important », a déclaré Hodgson. « Je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez jamais l’aligner sur l’avant-centre car les avant-centres seront toujours là-haut comme de très gros.

« C’est toujours Neymar et (Kylian) Mbappe qui dépassent nos cent millions de livres ici. Harry Kane, oui, il a coûté un peu plus de cent millions (quand il a signé pour le Bayern Munich), mais uniquement parce qu’il était dans la dernière année de son contrat. S’il avait eu un contrat de trois ans, Tottenham aurait demandé beaucoup plus d’argent. Ils marquent les buts. Le jeu est sur les objectifs.

« Mais je pense que le milieu de terrain est un domaine où les gens du football ont toujours compris son importance et l’importance d’avoir de bons joueurs, pas plus que Sir Alex (Ferguson) à Manchester United parce qu’il a toujours eu vraiment, vraiment top -joueurs de classe dans ce centre du milieu de terrain, qui lui ont tous apporté des trophées.

« (Rice) a de la force, il a de l’énergie, il comprend très bien le jeu. Il va de case en case, et quand il est dans chacune des cases, il fait un très bon travail. Il sait défendre et il a aussi le sens du but, donc c’est vraiment le type de joueur que tout le monde recherche.