Transfer news LIVE: Chelsea confiant de conclure un accord de 115 millions de livres sterling avec Fernandez alors qu’Arsenal regarde Jorginho, Porro à Tottenham de retour, Everton fait une offre de 45 millions de livres sterling à Gallagher après l’arrivée de Dyche, Cancelo rejoindra le Bayern Munich

talkSPORT.com vous offre une couverture en direct de toutes les dernières nouvelles de transfert et des potins de la Premier League et au-delà.

C’est un record fenêtre de transfert jusqu’à présent, avec bien plus de 400 millions de livres sterling déjà dépensés par des clubs de haut niveau – et de nombreuses autres offres devraient suivre avant sa clôture le mardi 31 janvier.

C'est un record fenêtre de transfert jusqu'à présent, avec bien plus de 400 millions de livres sterling déjà dépensés par des clubs de haut niveau – et de nombreuses autres offres devraient suivre avant sa clôture le mardi 31 janvier.

Derniers gros titres sur les transferts:

Carnet de transfert: Gallagher de Chelsea recherché par le trio de Premier League, Arsenal cible Tielemans, Everton prêt à dépenser

“C’est un honneur de devenir manager d’Everton” – Dyche confirmé comme prochain manager des Toffees jusqu’en 2025 avec l’ancien patron de Burnley succédant à Lampard à Goodison Park

Arsenal a une offre de 70 millions de livres sterling pour Caicedo rejetée par Brighton alors que les Seagulls insistent sur le fait qu’il n’est pas à vendre

Chelsea a ravivé son intérêt pour la signature de Fernandez de Benfica et les frais totaux pourraient atteindre 115 millions de livres sterling avec des bonus

Newcastle a terminé la signature de Gordon d’Everton pour 45 millions de livres sterling

terminé la signature Klopp dit que Liverpool le fera ne plus faire de signatures en janvier

