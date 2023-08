Transfer news LIVE: Chelsea a battu Liverpool contre Caicedo et Lavia, les Blues intensifient leur offre pour Olise et le gardien de but

Didi Hamann a déclaré à talkSPORT que Liverpool ne contesterait pas le titre de Premier League cette saison.

S’exprimant exclusivement sur talkSPORT Breakfast, il a déclaré: «Je pense qu’ils sont aussi loin qu’ils l’étaient la saison dernière, sinon plus loin.

« S’ils entrent dans la saison comme ça, s’ils ne signent plus de joueurs, je pense que le top quatre sera un grand succès.

« Je ne les vois pas défier le titre, j’ai regardé Newcastle, Arsenal était un peu décevant, je pense que City sera de nouveau là et Chelsea ne sera pas loin non plus.

« Vous devez battre une ou deux de ces équipes pour finir dans les quatre premiers, je pense que ce sera déjà assez difficile. Les challengers du titre ? Je ne les vois pas du tout comme des prétendants au titre, et il reste à voir qui ils feront venir.

« Fabinho, [James] Milner, [Jordan] Henderson, je sais qu’ils arrivent à la fin de leur carrière mais ils ont perdu beaucoup de courage et beaucoup d’acier et beaucoup d’identité et beaucoup d’influence dans le vestiaire.

« Ils n’ont signé que deux joueurs jusqu’à présent, donc s’ils devaient commencer la saison comme ça ou terminer la fenêtre de transfert comme ils le font maintenant avec seulement deux signatures, je pense que le top quatre sera un succès. »