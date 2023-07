Transfer News Live, 19 juillet: Jordi Alba rejoindra Messi et Busquets à l’Inter Miami, Man Utd se rapproche d’Onana

Mises à jour des nouvelles sur les transferts en direct : Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct du mercato estival alors que les clubs de football du monde entier sont attentifs à renforcer leur effectif. L’ancien défenseur de Barcelone Jordi Alba rejoindra Lionel Messi et Sergio Busquets à l’Inter Miami, qui cherchent également à signer un autre ancien joueur du Barca, l’attaquant uruguayen Luis Suarez, qui joue pour Gremio au Brésil. Manchester United devrait finaliser un accord avec l’Inter Milan pour Andre Onana, les examens médicaux et l’annonce étant attendus. Marcus Rashford a également prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2028. Kim Min-Jae a été officiellement