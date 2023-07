Transfer News Live, 17 juillet: Présentation de Lionel Messi à l’Inter Miami, Manchester United s’apprête à signer Andre Onana

En savoir plus

Onana, l’ancien gardien de but de l’Ajax est en passe de devenir le quatrième gardien de but le plus cher au monde.

Tottenham cherche également à repousser l’intérêt pour Harry Kane, car ils seraient sur le point de demander au Bayern Munich 116 millions d’euros comme prix demandé pour l’international anglais.

Le Paris Saint-Germain cherche à décharger Neymar cet été, ils voudraient garder Kylian Mbappe au club selon les informations, cependant, ils veulent que le Français signe une prolongation. De plus, le PSG aurait convenu des conditions avec Dusan Vlahovic, contrat de 5 ans, salaire de 11 M € / an.