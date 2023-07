Transfer News LIVE, 11 juillet : Les Spurs font demi-tour sur la vente Harry Kane ? Le PSG en colère contre Kylian Mbappé à cause de son contrat

Le nouveau manager de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, prévoit de tenir une réunion avec Harry Kane cette semaine.

« Ma conversation avec lui portera sur la façon dont nous pouvons faire de ce club un succès et je n’ai aucun doute que c’est ce qu’il veut aussi », a déclaré Postecoglou.

«Ce que je veux, c’est me présenter à Harry et lui donner ma vision du club de football et avoir une idée de lui sur ce qu’il pense que le club doit faire pour réussir, et sortir sur ce terrain d’entraînement et essayer de le faire arriver. »

Tottenham Hotspur veut lier le meilleur buteur de tous les temps du club à un nouveau contrat à long terme.