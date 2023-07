Transfer News LIVE, 10 juillet : le PSG signe Lucas Hernandez, le Bayern Munich enchérit à nouveau pour Harry Kane

En savoir plus

Mises à jour des nouvelles sur les transferts en direct : Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct du mercato estival alors que les clubs de football du monde entier sont attentifs à renforcer leur effectif. Le Paris Saint-Germain a signé Lucas Hernandez du Bayern Munich pour un contrat de cinq ans. Les frais de transfert n’ont pas été divulgués, mais les médias français ont rapporté que le PSG avait versé au Bayern des frais de 40 millions d’euros plus des frais supplémentaires pour le joueur de 27 ans. Le Bayern Munich est toujours intéressé à obtenir Harry Kane de Tottenham Hotspur et a soumis une autre offre, qui, selon les rapports, est d’environ 80 millions d’euros plus les modules complémentaires.

Le RB Leipzig cherche à obtenir 100 millions d’euros de Manchester City pour Josko Gvardiol.