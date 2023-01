Transfer News: Chelsea s’apprête à proposer une nouvelle offre pour Benfica Star Enzo Fernandez

Chelsea a réalisé l’un des mouvements les plus sensationnels après avoir détourné la cible d’Arsenal, Mykhaylo Mudryk, lors de la fenêtre de transfert de janvier. Il est maintenant rapporté que les Blues sont maintenant prêts à retirer une autre signature importante très bientôt. Selon les médias, Chelsea est désormais le favori du milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde de Benfica, Enzo Fernandez. L’équipe basée à Londres avait précédemment exprimé son désir de signer Enzo au début de la fenêtre de transfert de janvier, mais leur proposition a été rejetée par Benfica. Le club de football portugais avait informé que le respect de la clause de libération de 106 millions de livres sterling permettrait uniquement à Enzo de partir. Eh bien, la situation semble avoir changé maintenant. Chelsea peut ne pas payer la clause de libération et à la place, la tenue basée à Londres devrait offrir des versements égaux pour correspondre au montant.

L’entraîneur de Benfica, Roger Schmidt, s’était récemment ouvert sur le possible transfert d’Enzo Fernandez.

« Cette question est close. Il est (Enzo Fernandez) l’un de nos joueurs. Il est content, s’entraîne bien, il fait partie de l’équipe. Tout a été dit. Maintenant on repart de zéro avec Enzo. Il sera de retour, nous comptons sur lui – c’est notre joueur, nous avons besoin d’Enzo », aurait déclaré Schmidt.

Enzo Fernandez avait rejoint Benfica en juillet 2022. Enzo a jusqu’à présent enfilé le maillot de Benfica 27 fois. Dans le circuit international, Enzo a produit un spectacle remarquable lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le joueur de 22 ans a joué un rôle clé au milieu de terrain pour guider l’Argentine vers son deuxième titre en Coupe du Monde de la FIFA.

Pendant ce temps, Chelsea a été assez actif dans la fenêtre de transfert de janvier. Après avoir signé Mykhaylo Mudryk du Shakhtar Donetsk, les géants londoniens ont réussi à aligner David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile.

Le milieu de terrain de Chelsea semblait être en plein désarroi cette saison. La blessure du milieu de terrain français N’Golo Kante a aggravé les choses pour Chelsea. Jorginho et Mason Mount n’ont également rien fait d’impressionnant cette saison jusqu’à présent. De plus, la direction de l’équipe de Chelsea n’a pas encore été en mesure de prolonger les contrats de Kante et Jorginho qui expireront à la fin de la saison 2022-23. Au classement de Premier League, les hommes de Graham Potter se retrouvent actuellement à la 10ème place.

Chelsea, lors de sa prochaine affectation en Premier League, affrontera Liverpool à Anfield samedi.

