Transcription VAR du but incorrectement refusé de Luis Díaz

PGMOL a publié l’audio de la discussion VAR Cela a conduit à l’exclusion incorrecte d’un but de Luis Díaz pour Liverpool pour hors-jeu contre Tottenham Hotspur samedi. PGMOL a admis que « les normes n’étaient pas à la hauteur des attentes » en raison de cette erreur.

Le VAR a effectué le contrôle du hors-jeu beaucoup trop rapidement et l’assistant du VAR n’a semblé offrir que peu de choses au cours de la discussion. Seul l’opérateur de rediffusion, qui contrôle les lignes de hors-jeu et la sélection des caméras, semblait avoir une idée de ce qui se déroulait.

L’arbitre n’entend le hub VAR que lorsqu’on lui parle directement et n’a pas pu entendre cet échange qui a duré 1 minute et 37 secondes. Vous trouverez ci-dessous une transcription complète de cette conversation.

Arbitre assistant : « Attendre. Retarder, retarder. »

VAR : « Possibilité de hors-jeu, Díaz. »

Arbitre assistant : « Je reviens pour le hors-jeu, mon pote. »

VAR : « Je vérifie juste le hors-jeu. Retard, retard. »

VAR : « Donnez le point de coup de pied, allons-y. Point de coup de pied, s’il vous plaît. »

Opérateur de rediffusion : « Alors, nous y sommes. Il suffit de prendre un angle serré. »

VAR : « Ouais, donne-moi une ligne 2D prête après celle-ci pour l’image 2 après ça. »

Opérateur de replay : « Alors image 2 là ? »

VAR : « C’est bien. Parfait, ouais. Ligne 2D sur le démarrage gauche. »

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Opérateur de rediffusion : « Laissez-moi simplement changer d’angle. »

VAR : « Romero, je pense que oui. »

Opérateur de rediffusion : « Je pense que ça pourrait l’être. Cet angle est meilleur ? Satisfait de cet angle ? »

VAR : « Oui. »

Opérateur Replay : « Ligne 2D sur le boot ? »

VAR : « Ligne 2D sur le démarrage. »

Opérateur de relecture : « Oui, OK. »

Opérateur de replay : « Donc ligne 2D sur le boot. »

VAR : « Et arrête. »

Cela montre que Díaz était de toute évidence en position de jeu.

VAR, instantanément : « Vérifiez complet, vérifiez complet. C’est bien, parfait. »

L’arbitre Simon Hooper siffle pour reprendre le jeu et un membre de l’équipe sur le terrain dit « off ». L’arbitre dit : « Bravo, les garçons. Bon processus, continuez », sans se rendre compte de ce qui s’est passé.

Deux secondes plus tard, Tottenham tire le coup franc. Trois secondes plus tard, l’opérateur de rediffusion intervient.

Opérateur de rediffusion : « Attendez, attendez, attendez, attendez. La décision sur le terrain était un hors-jeu. Êtes-vous satisfait de cela ? »

Assistant VAR : « Ouais. »

Opérateur de replay : « Êtes-vous satisfait de cela ?

Assistant VAR : « Hors-jeu, but, ouais… C’est faux, Daz. »

VAR : « Quoi ? »

Opérateur de rediffusion : « La décision sur le terrain était hors-jeu. Etes-vous satisfait de cette image ? »

À ce stade, 14 secondes se sont écoulées depuis que Hooper a reçu l’ordre « vérification terminée ».

Dale Johnson explique la séquence d’événements qui ont conduit au refus incorrect du but de Luis Díaz contre Tottenham.

Opérateur de replay : « Oui, c’est d’accord. L’image que nous leur avons donnée est d’accord. »

Assistant VAR : « Il l’a joué, il est hors-jeu. »

VAR : « Oh [expletive] … »

Deux secondes de silence.

Opérateur de relecture : « Délai, délai ».

Opérateur de rediffusion : « Oli (opérations du hub PGMOL) dit de retarder, Oli dit de retarder. »

Cela fait maintenant cinq secondes de plus que l’équipe VAR n’a pas parlé.

VAR : « Pardon ? »

Le ballon est désormais hors du jeu pour une remise en jeu. Il n’y a aucune communication avec l’arbitre.

Opérateur de replay : « Oli appelle pour demander de retarder le match. La décision est prise. »

Diffusez ESPN FC quotidiennement sur ESPN+

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).