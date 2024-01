Transcription : Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle 2024, dans “Face the Nation”, 21 janvier 2024

Ce qui suit est la transcription d’une interview de Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle de 2024 et ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU, diffusée le 21 janvier 2024.



MARGARET BRENNAN : Bonjour et bienvenue sur Face The Nation. La primaire du New Hampshire aura lieu dans seulement deux jours. Quelqu’un peut-il arrêter la poussée de Trump vers l’investiture républicaine ? Passons maintenant à l’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, qui espère être celle qui l’arrêtera. Elle est en campagne électorale à Derry, dans le New Hampshire. Bonjour à toi.

NIKKI HALEY : Bonjour.

MARGARET BRENNAN : Comme vous le savez, notre sondage CBS montre que vous êtes le candidat républicain ayant les meilleures chances de battre Joe Biden dans une course en tête-à-tête. Et pourtant, Donald Trump est le favori du parti. Pourquoi pensez-vous, Ambassadeur, que l’establishment républicain ne fait pas plus pour vous aider ?

NIKKI HALEY : Eh bien, je veux dire, c’est à cela que servent les primaires. Il s’agit du fait que, vous savez, les gens décident dans quelle direction ils veulent aller de l’avant. Ce que j’ai dit, c’est que vous pouvez soit choisir davantage de la même chose, soit aller de l’avant avec le nouveau leader générationnel. Ce qui est encore plus important, vous savez, c’est que 70 % des Américains ne veulent pas voir une revanche entre Trump et Biden. C’est plus ou moins la même chose que le fait que ces deux présidents nous ont endettés pour des milliards de dollars. Et nos enfants ne nous le pardonneront jamais. Ce qui est encore plus similaire, c’est que nous aurons deux candidats présidentiels octogénaires. Ce n’est pas ce que veulent nos enfants. Ce n’est pas ce que nous devrions souhaiter. Vous savez, le fait est que nous ne pouvons pas être un pays en plein désarroi, avoir un monde en feu et traverser encore quatre années de chaos. Nous n’y survivrons pas. Nous devons avoir un nouveau leader générationnel. Je fais valoir mes arguments auprès des habitants du New Hampshire. Le New Hampshire voit les choses telles qu’elles sont, ils connaissent cette responsabilité, et nous allons essayer de ramener cela à la maison dans deux jours.

MARGARET BRENNAN : Eh bien, à ce stade, 26 sénateurs républicains et tous les dirigeants républicains de la Chambre se sont alignés derrière Donald Trump. Pourquoi? Est-ce qu’ils ont peur de lui ?

NIKKI HALEY : Pas surprise du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Vous verrez également de nombreux membres de la législature de Caroline du Sud s’aligner derrière lui. Et c’est parce que je ne me suis jamais vraiment occupé des élus. Vous savez, j’ai forcé la législature de Caroline du Sud à montrer leurs votes. Je leur ai fait adopter une réforme éthique. J’ai opposé mon veto à leurs projets favoris d’une valeur d’un demi-milliard de dollars. Vous regardez le Congrès, qu’ai-je fait ? J’ai dit que je voulais des limites de mandat. J’ai dit que je ne pense pas qu’ils devraient être payés s’ils ne nous soumettent pas un budget à temps. J’ai parlé des tests de compétence mentale. J’interpelle les élus parce que je pense qu’ils doivent rendre des comptes au peuple. J’interpelle les républicains et les démocrates lorsqu’ils ne font pas ce qu’il faut. Il n’est donc pas surprenant que cet ensemble soit dirigé vers Trump car il va s’occuper d’eux. Je ne vais pas faire ça. Je vais m’occuper des contribuables. J’ai toujours fait ça tout au long de ma carrière et je continuerai à le faire.

MARGARET BRENNAN : Pouvez-vous gagner en Caroline du Nord – et excusez-moi – pouvez-vous gagner en Caroline du Sud ?

NIKKI HALEY : J’ai gagné deux fois en tant que gouverneur.

MARGARET BRENNAN : Eh bien, comme vous venez de le dire, l’establishment de Caroline du Sud s’aligne derrière Donald Trump. Je veux te demander quelque chose…

NIKKI HALEY : — Je veux dire, je vous rappelle que j’étais gouverneur du Tea Party à l’époque, donc je n’avais pas l’establishment lorsque je me suis présenté comme gouverneur pour la première fois. Je me suis présenté contre le lieutenant-gouverneur et procureur général, ainsi qu’un membre très populaire du Congrès, et j’ai quand même gagné. Il s’agit donc d’être sur le terrain avec les gens et j’ai l’intention de recommencer.

MARGARET BRENNAN : D’accord. Vendredi, l’ancien président Trump a déclaré à plusieurs reprises et à tort que vous étiez en charge de la réponse de sécurité du 6 janvier au Capitole, et il a prononcé votre nom à quatre reprises. Je veux jouer ça pour nos téléspectateurs.

DONALD TRUMP : Ils ne signalent jamais la foule le 6 janvier, vous savez, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley. Vous savez, ils… saviez-vous qu’ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout supprimé et tout détruit. Tout. À cause de beaucoup de choses, Nikki Haley est en charge de la sécurité.

MARGARET BRENNAN : On ne sait pas clairement de quoi il parle comme étant supprimé. Mais vous l’avez dit hier, entendre cela vous a amené à vous interroger sur la santé mentale de Donald Trump. Est-ce la première fois que vous remettez en question sa santé mentale ?

NIKKI HALEY : Si vous regardez, récemment, il y a eu plusieurs choses. Je veux dire, il a affirmé que Joe Biden allait nous entraîner dans la Seconde Guerre mondiale. Je suppose qu’il a rencontré la Troisième Guerre mondiale. Il a déclaré qu’il s’était présenté contre le président Obama. Il ne s’est jamais présenté contre le président Obama. Il dit que c’est moi qui ai assuré la sécurité de Jan… du Capitole le 6 janvier. Je n’étais pas près du Capitole le 6 janvier. Mais Margaret, tu ne sois pas surprise si tu as quelqu’un de 80 ans au pouvoir, leur la stabilité mentale va continuer à décliner. C’est juste la nature humaine. Nous savons que. Ce que je dis, c’est que, tout d’abord, vous parlez de quelqu’un qui ne sera en fonction que quatre ans. Deuxièmement, vous parlez de quelqu’un qui continue de… Je veux dire, écoutez, je ne sais pas s’il était confus. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais cela devrait suffire à nous envoyer un signal d’alarme : si vous regardez bien, Joe Biden est très différent de ce qu’il était il y a deux ans. Allons-nous vraiment nous retrouver dans une situation où nous aurons des guerres à travers le monde, et où nous essaierons de prévenir la guerre, et où nous aurons quelqu’un dont nous pouvons ou non être sûrs qu’il obtiendra confus?

C’est un vrai problème. Ce n’est pas irrespectueux. C’est juste un fait.

MARGARET BRENNAN : Pourquoi pensez-vous que les électeurs de Trump s’intéressent à cela ? Et lorsque vous travailliez dans son cabinet, avez-vous déjà remis en question sa santé mentale ?

NIKKI HALEY : Quand je travaillais dans son cabinet, je l’appelais s’il faisait quelque chose de mal, je veux dire, je me présentais, je prenais le téléphone et je disais “tu ne peux pas faire ça. Au lieu de cela, tu pourrais faire X , Y ou Z”, vous savez, alors je lui ai toujours dit ce que je pensais être dans le meilleur intérêt du pays lorsque j’étais dans son cabinet. Mais c’est différent. Je veux dire, nous constatons qu’il n’est tout simplement pas au même niveau qu’en 2016. Je pense que nous constatons une partie de ce déclin. Mais plus que cela, ce que je dirai, c’est de se concentrer sur le fait que quoi qu’il en soit, le chaos le suit. À tort ou à raison, le chaos le suit…

MARGARET BRENNAN : — Est-ce qu’il en est la cause ?

NIKKI HALEY : – et l’Amérique est fatiguée. Dans certains cas, il en est la cause. Dans certains cas, il ne le fait pas. Mais peu importe, il est comme un aimant. Et ce qui se passe, c’est que le reste de l’Amérique est plongé dans le chaos, et les gens sont fatigués et inquiets. Je veux dire, les enfants d’aujourd’hui dans la vingtaine ne savent pas s’ils pourront un jour se permettre d’acheter une maison. Ils ne savent pas comment cette dette va être remboursée. Ils ne savent pas s’ils vont trouver un emploi. Vous voyez des gens vivre – 60 % des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre. Les gens parlent de l’économie dans laquelle Donald Trump nous a entraînés, c’était une bonne chose, mais il nous a endetté 8 000 milliards de dollars en seulement quatre ans. Ce n’est pas ce que vous faites.

MARGARET BRENNAN : Je voudrais vous poser une question à propos d’une publicité que vous avez publiée qui comprend une vidéo et un témoignage de la mère d’Otto Warmbier, qui était un étudiant américain de l’Université de Virginie, qui a été fait prisonnier en Corée du Nord et est décédé, comme vous le savez, après que l’administration Trump l’ait ramené chez lui. Les experts affirment que la sécurité nationale n’a pas d’importance pour les électeurs. Pourquoi pensez-vous que cette histoire est celle que vous devez raconter ?

NIKKI HALEY : Je pense que cela montre vraiment le contraste. J’ai donc travaillé avec Cindy et Fred Warmbier. Ce sont des gens extraordinaires. Et je vous le dis, en tant que parent, aucun parent ne veut voir son enfant lui rendre la même chose qu’il a vu Otto revenir. C’était un enfant heureux et intelligent, il est allé en Corée du Nord. Et je veux dire, les voyous en Corée du Nord l’ont torturé et l’ont renvoyé dans un état qui… c’est inadmissible. Et la différence, c’est que j’ai dit à Fred et Cindy, parlez haut, parlez fort, assurez-vous que je vais vous aider, soyons partenaires. Nous allons appeler la Corée du Nord. J’ai réussi le…