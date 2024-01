Transcription : John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, sur « Face the Nation », 14 janvier 2024

Ce qui suit est une transcription d’une interview avec le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, diffusée le 14 janvier 2024.



MARGARET BRENNAN : Nous sommes maintenant rejoints par l’amiral John Kirby du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. C’est bon de vous avoir ici.

COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES, CONSEIL NATIONAL DE SÉCURITÉ, JOHN KIRBY : Merci.

MARGARET BRENNAN : Nous avons reçu ce rapport concernant deux Navy SEAL disparus au large des côtes somaliennes, ils tentaient de monter à bord d’un petit navire qui transportait des armes de l’Iran au Yémen. Quel est le statut?

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



KIRBY : Pour autant que nous le sachions, cette recherche est toujours en cours pour ces deux marins qui sont dans l’eau. Et nous espérons obtenir des informations mises à jour aujourd’hui. Mais nous suivons évidemment cela de très près.

MARGARET BRENNAN : C’est directement lié à ce qui se passe.

KIRBY : Cela n’avait aucun rapport avec les frappes au Yémen. Il s’agissait d’opérations d’interdiction normales que nous menons depuis un certain temps pour tenter de perturber le flux de fournitures d’armes vers le Yémen. Ce n’est donc pas lié aux frappes que nous avons menées contre les Houthis.

MARGARET BRENNAN : Mais toujours dans cette région, les Houthis, comme vous venez de le mentionner, disent que la motivation ici est qu’ils essaient de se venger des alliés d’Israël. C’est la justification qu’ils utilisent pour attaquer certains de ces navires. Les États-Unis estiment-ils que ces frappes de la coalition dissuaderont les Houthis ? Ou vous préparez-vous à des représailles et à un conflit sans fin ?

KIRBY : Je pense qu’il serait insensé de notre part de penser qu’il ne pourrait pas ou ne pourrait pas y avoir une sorte de frappe de représailles de la part des Houthis. Nous suivons cela de très, très près. Nous avons pris les précautions nécessaires dans la région pour nous assurer que nous sommes prêts à cela si cela devait se produire. Ces frappes visaient à perturber et à dégrader leur capacité à mener ces frappes. Et donc, nous pensons que nous avons eu un bon effet là-dessus. Nous sommes encore en train d’évaluer les dégâts de combat de ces frappes, mais nous pensons que nous avons eu un bon effet. Nous allons voir ce qui se passe. Les Houthis ont un choix à faire ici maintenant, Margaret, et le bon choix est de mettre fin à ces attaques imprudentes. Et peu importe ce qu’ils disent, il ne s’agit pas de punir Israël. Je veux dire, l’un des navires contre lesquels ils ont tiré hier était battant pavillon panaméen et il transportait du pétrole russe, cela n’avait rien à voir avec Israël.

MARGARET BRENNAN : Donc, cela pourrait être un conflit sans fin. Nous ne savons pas si la dissuasion a été établie.

KIRBY : Personne ne veut d’un conflit avec les Houthis. Nous ne cherchons pas ici un conflit avec le Yémen. Nous essayons de faire cesser ces attaques.

MARGARET BRENNAN : Vous travailliez donc en étroite collaboration avec le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin.

KIRBY : Oui.

MARGARET BRENNAN : Et comme nous venons de le dire, tout le monde espère qu’il sortira fort et en bonne santé de cette bataille contre le cancer. Mais pourquoi est-il toujours à l’hôpital ? S’il est capable de travailler, pourquoi a-t-il encore besoin d’être chez Walter Reed ?

KIRBY : Eh bien, encore une fois, je ne suis pas… je ne suis pas son médecin. Donc, je veux être prudent. Mais d’après ce que je comprends, il suit les ordres de son médecin et consulte son point de vue quant au type de soins supplémentaires dont il a besoin. Et nous verrons, vous savez, quand il pourra être libéré, mais évidemment, ils ont toujours l’impression qu’il… il a peut-être besoin de soins supplémentaires. Je comprends qu’une partie de cela n’est qu’une thérapie physique.

MARGARET BRENNAN : Alors, d’accord. Le Président lui parle-t-il quotidiennement ? Parce que je pense que l’une des choses qui a surpris beaucoup de gens, sachant à quel point le Moyen-Orient et l’Europe sont une poudrière, et les inquiétudes concernant la Chine, c’est la rareté des contacts directs entre la Maison Blanche et le secrétaire à la Défense pendant toute cette période. période allant de fin décembre à janvier.

KIRBY : Il y a des communications régulières de routine entre le président et le secrétaire de la Défense, ainsi que le secrétaire d’État…

MARGARET BRENNAN : — Comment savez-vous qu’il était malade ?

KIRBY : — Et normalement, comme, par exemple, certaines des grèves que nous avons menées le jour de Noël, la nuit de Noël, puis quelques jours plus tard, étaient pré-approuvées. Le secrétaire Austin faisait partie de cette discussion. Il a participé à la discussion depuis sa chambre d’hôpital lorsque nous avons lancé ces frappes contre ces sites houthis, il y a quelques nuits seulement. Je veux dire, il est activement impliqué et engagé. Et je pense qu’il est important que les gens se souviennent que les responsables du Cabinet n’ont pas besoin de s’asseoir et de parler tous les jours pour prendre chaque décision. Une grande partie du travail effectué en matière de sécurité nationale se fait au niveau du personnel.

MARGARET BRENNAN : C’est vrai. Mais il y a une chaîne de commandement ici.

KIRBY : Bien sûr que oui.

MARGARET BRENNAN : Et le commandant en chef ne savait pas que son secrétaire à la Défense était si malade.

KIRBY : Et c’est un problème. Et le président en a parlé. Ce n’est pas comme ça que ça devrait se passer. C’est certainement une question sur laquelle nous devons obtenir davantage de réponses. Et le Pentagone enquête là-dessus, et- et nous verrons ce qui en résultera. Mais ce n’est pas ainsi que le processus est censé fonctionner. C’est vrai.

MARGARET BRENNAN : Vous savez, comme nous l’avons reconnu ici, cela fait 100 jours depuis l’attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la situation actuelle. Les États-Unis doivent-ils faire pression davantage sur Israël pour qu’il s’engage dans le conflit de faible intensité vers lequel ils disent avoir l’intention de s’orienter ?

KIRBY : Je peux vous dire, le secrétaire Blinken vient tout juste d’arriver de la région, que nous leur avons parlé intensément d’une transition vers des opérations de faible intensité. Nous pensons que c’est le bon moment pour cette transition. Et nous leur en parlons. Maintenant, ils ont pris quelques mesures préliminaires pour essayer d’en arriver là. Ils retirent quelques troupes, ils comptent un peu moins sur les frappes aériennes. Mais nous pensons que – écoutez, toute campagne militaire passe par des phases, et la prochaine phase logique ici, comme ils ont fait pression sur les dirigeants du Hamas, est de passer à des opérations de moindre intensité, des raids plus ciblés, plus précis, et moins de frappes aériennes. Nous pensons qu’il est temps de faire cette transition. Et nous avons eu cette conversation avec eux.

MARGARET BRENNAN : Il est temps de faire cette transition parce que c’est désormais préjudiciable à la sécurité nationale américaine de les couvrir pendant aussi longtemps ?

KIRBY : Parce que c’est la bonne chose à faire dans cette campagne militaire contre le Hamas. Ils ont fait pression sur les dirigeants. Ils s’en sont pris à ce leadership. Ils ont pu s’en prendre à une partie des ressources et des infrastructures que le Hamas utilise pour mener ces attaques. Nous ne disons pas de lâcher complètement l’accélérateur et de ne pas continuer à poursuivre le Hamas. C’est toujours une menace viable. Ils ont parfaitement le droit et la responsabilité de s’en prendre à cela. C’est simplement que nous pensons que le moment viendra très, très bientôt pour une transition vers cette phase de moindre intensité.

MARGARET BRENNAN : C’est vrai. Parce que, vous savez, même des sénateurs démocrates comme Chris Van Hollen l’ont dit, la citation d’Axios est : « à chaque instant, le gouvernement Netanyahu a fait un doigt d’honneur à Biden ». Que la Maison Blanche soit simplement informée, cela ne nous intéresse pas.

KIRBY : Nous avons eu des conversations intenses avec les Israéliens. Nous savons que ces conversations ont eu des effets, Margaret. Je veux dire, ils sont allés dans le nord de Gaza avec une force beaucoup plus réduite que prévu initialement, parce que nous leur avons donné des conseils sur nos expériences dans des endroits comme Mossoul et Falloujah. Nous les avons vu établir des couloirs humanitaires, nous les avons vu larguer des tracts indiquant aux gens où aller et où ne pas aller. Je veux dire, cela revient essentiellement à télégraphier vos coups, et peu d’armées modernes feraient cela. Je ne dis pas que c’est parfait. Et nous ne renonçons certainement pas à la nécessité de réduire le nombre de victimes civiles et d’acheminer davantage d’aide humanitaire. Il s’agit d’acheminer deux ou deux cents camions par jour, ce qui n’est pas suffisant. Et nous allons continuer à avoir ces conversations avec eux.

MARGARET BRENNAN : Merci beaucoup d’être venu nous rejoindre en studio.

KIRBY : Oui, madame.

MARGARET BRENNAN : Nous reviendrons dans un instant.

…