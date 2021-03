Transcription: Jane Fonda appelle à la diversité des nominés et des électeurs des Golden Globes

Oh mon Dieu, merci. Merci à tous les membres de la Hollywood Foreign Press Association, je suis tellement ému de recevoir cet honneur, merci. Vous savez – salut, Amy – nous sommes une communauté de conteurs, n’est-ce pas? Et en ces temps turbulents et déchirés par des crises, la narration a toujours été essentielle. Vous voyez, les histoires ont un moyen – elles peuvent changer nos cœurs et nos esprits, elles peuvent nous aider à nous voir sous un nouveau jour, à avoir de l’empathie. Reconnaître que malgré toute notre diversité, nous sommes d’abord des humains, n’est-ce pas? Vous savez, j’ai vu beaucoup de diversité au cours de ma longue vie, et parfois j’ai été mis au défi de comprendre certaines des personnes que j’ai rencontrées, mais inévitablement, si mon cœur est ouvert et que je regarde sous la surface, Je sens une parenté.

Et pendant cette période, Fonda a tracé un chemin distinct non seulement en tant qu’actrice, mais aussi en tant que productrice, documentariste et militante passionnée par la paix mondiale, les droits de l’homme et le changement climatique (une cause pour laquelle elle a été arrêtée à plusieurs reprises en 2019). Dimanche, elle a pris le temps de s’adresser à la problèmes de diversité suspendu au-dessus de la remise des prix. «Il y a une histoire que nous avons eu peur de voir et d’entendre parler de nous-mêmes dans cette industrie», a-t-elle déclaré. «Une histoire sur les voix que nous respectons et élevons et que nous ignorons, une histoire sur qui a offert une place à la table et qui est tenu à l’écart des salles où les décisions sont prises.»

Au cours de ses six décennies à Hollywood, Fonda, 83 ans, a contribué à raconter des dizaines, voire des centaines d’histoires. Et elle a été récompensée à plusieurs reprises en cours de route, remportant deux Oscars de la meilleure actrice (pour « Klute , »En 1971, et« Coming Home », en 1978) et huit Golden Globes, sa première en 1960 pour« Histoire à dormir debout . » Elle est la 16e femme à recevoir le prix, la plus haute distinction de l’association pour les professionnels du cinéma, décernée depuis 1952.

C’est pourquoi tous les grands canaux de perception – Bouddha, Mohammad, Jésus, Lao Tzu – nous ont tous parlé dans des histoires, de la poésie et de la métaphore, parce que les formes non linéaires et non cérébrales qui sont l’art parlent à une fréquence différente. Et ils génèrent une nouvelle énergie qui peut nous ouvrir et pénétrer nos défenses afin que nous puissions voir et entendre ce que nous avons pu avoir peur de voir et d’entendre.

Cette année encore, «Nomadland» m’a aidé à ressentir de l’amour pour les vagabonds parmi nous, et «Minari» m’a ouvert les yeux sur l’expérience d’immigrants confrontés aux réalités de la vie dans un nouveau pays. Et «Judas and the Black Messiah», «Small Axe», «US vs Billie Holiday», «Ma Rainey», «One Night in Miami» et d’autres ont approfondi mon empathie pour ce que signifie être noir. «Ramy» m’a aidé à ressentir ce que signifie être musulman-américain. «I May Destroy You» m’a appris à considérer la violence sexuelle d’une toute nouvelle manière. Le documentaire «All In» nous rappelle à quel point notre démocratie est fragile et nous incite à lutter pour la préserver, et «A Life on Our Planet» nous montre à quel point notre petite planète bleue est fragile et nous inspire à la sauver, et nous-mêmes.

Les histoires, elles peuvent vraiment changer les gens. Mais il y a une histoire que nous avons eu peur de voir et d’entendre parler de nous-mêmes dans cette industrie, une histoire sur les voix que nous respectons et élevons et que nous ignorons, une histoire sur qui a offert une place à la table et qui est tenu à l’écart. les salles où les décisions sont prises. Alors laissez-nous tous, y compris tous les groupes qui décident qui est embauché et ce qui est fait et qui remporte des prix, faisons tous un effort pour agrandir cette tente afin que tout le monde se lève et que l’histoire de chacun ait une chance d’être vue et entendue. . Je veux dire, faire cela signifie simplement reconnaître ce qui est vrai, être en phase avec la diversité émergente qui se produit à cause de tous ceux qui ont défilé et combattu dans le passé et ceux qui ont pris le relais aujourd’hui. Après tout, l’art a toujours été non seulement en phase avec l’histoire, mais il a ouvert la voie. Alors soyons des leaders, d’accord? Merci, merci beaucoup.

Nancy Coleman a contribué au reportage.