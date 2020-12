L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a confirmé que le milieu de terrain de Manchester United voulait partir parce qu’il n’était plus heureux à Old Trafford.

Le milieu de terrain français a admis qu’il éprouvait des difficultés à United plus tôt cette saison, lorsqu’il a qualifié la pause internationale de « bouffée d’air frais ».

Et maintenant, l’agent de Pogba – qui a régulièrement parlé de l’avenir de son client dans le passé – a confirmé son intention de partir à la prochaine fois.

Dans une longue interview avec Tuttosport, Raiola a déclaré: « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United.

« Paul est mécontent de Man United car il n’est plus en mesure de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend.

«Paul a besoin d’une nouvelle équipe, d’un changement d’air. Il est sous contrat pour les 18 prochains mois et il expirera à l’été 2022.

« Cependant, je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il se rende dans la prochaine fenêtre de transfert.

« Sinon, le club d’Old Trafford sait qu’il risque de le perdre sur un transfert gratuit car ce n’est pas l’intention de Paul de prolonger son contrat.