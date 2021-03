Transcription: Amy Poehler et Tina Fey dénoncent le manque de diversité du HFPA.

Combien de miles 2 800 entre amis? Dimanche soir aux Golden Globes, Amy Poehler et Tina Fey ont réussi à transmettre leur chimie signature et leur marque de comédie effrontée tout en accueillant habilement des extrémités opposées du pays: Fey au Rainbow Room du Rockefeller Center à New York, et Poehler au Beverly Hilton à Beverly Hills. Les salles n’étaient pas complètement vides: les premiers intervenants étaient assis à des tables, masqués et socialement distants. Un écran partagé intelligent et un travail vidéo astucieux donnaient l’impression que l’émission était côte à côte, y compris un moment où Fey semblait caresser les cheveux de Poehler. «La technologie est si géniale que vous ne pourrez jamais faire la différence», a déclaré Poehler. Voici leur échange qui lance la cérémonie. Il a été légèrement modifié. Fey: Salut. Oh, bon monde du soir. Je suis Tina Fey qui vient de la magnifique Rainbow Room de New York, où les repas à l’intérieur et les agressions extérieures sont de retour. Poehler: Oui, et je suis Amy Poehler, ici au Beverly Hilton, District 7, New Angeles, et c’est la 78e édition des Hunger Games –

Fey: Globes dorés. Poehler: Globes dorés. Maintenant, Tina et moi hébergeons ce soir dans deux villes différentes, mais la technologie est tellement géniale que vous ne pourrez jamais faire la différence. La navigation se déroulera en douceur. Fey: Vous ne le remarquerez même pas. Oh, tu m’as manqué, mon amour. J’ai toujours su que ma carrière finirait avec moi errant dans la Rainbow Room, faisant semblant de parler à Amy. Je pensais juste que ce serait plus tard. Mais quelle nuit passionnante. Tous les grands films à succès qui sont sortis de cette année sont nominés: «Parts of a Lady», «Irish Goodnight», «Mauricio’s Delve». Poehler: «Day Planner», «Gronk», «Ali G Goes to Chicago.» Fey: Et nous rendrons hommage à toutes les émissions télévisées fantastiques que vous avez regardées cette année: le «Office» américain, l’ancien «Columbos», des programmes d’information très unilatéraux. Poehler: Les mairies Zoom sur le fait que votre école reste fermée, et bien sûr, le gars du skateboard au jus de canneberge. Il va faire du skateboard sur toutes les chansons nominées ce soir. Comme c’est excitant. Fey: Maintenant, normalement, cette salle est pleine de célébrités, mais ce soir, notre public sur les deux côtes est composé de premiers intervenants et d’ouvriers essentiels. Que c’est magnifique. Nous sommes très reconnaissants du travail que vous faites et de votre présence afin que les célébrités puissent rester en sécurité chez elles.

Poehler: Oui, merci beaucoup. Maintenant, nous savons que vous avez vu beaucoup de choses folles à votre travail cette année. Mais vous n’avez pas vu le genre de trucs que nous avons vu lors des précédents Golden Globes. Cette table de devant ici abrite généralement les plus grandes stars du monde. Fey: C’est généralement comme si Meryl Streep, juste martelée, ne se souvient même pas pour quel film elle est là. Poehler: Brad Pitt me fait toujours signe comme: Amy, Amy. Et je suis comme, mec, je travaille. C’est comme, pas maintenant. Fey: Et Oprah Winfrey vient d’écrire son nom sur la nappe au stylo. Poehler: Quentin Tarantino rampant sous les tables, touchant juste les pieds des gens. Le fait est de faire ce que vous voulez, car ils le font. Fey: Ces salopes sont en désordre. Poehler: Ouais, ils sont en désordre. OK, donc puisque vous n’êtes généralement pas ici, laissez-nous vous expliquer ce que c’est même. Les Golden Globes sont des récompenses décernées par la Hollywood Foreign Press Association. Fey: L’Association de la presse étrangère d’Hollywood est composée d’environ 90 journalistes internationaux – pas de Noirs – qui fréquentent les junkets de cinéma chaque année à la recherche d’une vie meilleure. Nous disons environ 90 parce que quelques-uns d’entre eux pourraient être des fantômes, et la rumeur dit que le membre allemand n’est qu’une saucisse sur laquelle quelqu’un a dessiné un petit visage. Poehler: Aux Golden Globes, nous décernons des prix pour les films et la télévision, mais je veux dire qu’il est difficile de les distinguer cette année parce que les salles de cinéma étaient fermées et nous avons tout regardé sur nos téléphones.

Poehler: Si les acteurs britanniques jouent les Britanniques, c'est la télévision; s'ils jouent aux Américains, c'est un film. Fey: Si vous êtes comme, Mario Lopez est étonnamment bon dans ce domaine, c'est la télévision. Poehler: Et s'il met en vedette Matthew McConaughey dans le rôle d'un vagabond poétique, c'est une publicité automobile. Fey: Nous regardons la télévision et les films différemment. Comme dans les films, cela s'appelle la traite des êtres humains, mais à la télévision, cela s'appelle «Fiancé de 90 jours». Poehler: Et si c'est une pièce qui a été transformée en film, mais que vous la regardez à la télévision, elle s'appelle le Plovie, et il y en a au moins quatre nominées ce soir.

Fey: Ah, félicitations à tous les Plovies. Alors, voyons ce que ces cinglés européens ont nominé cette année. «Nomadland» est un film où Frances McDormand incarne une dame qui traverse le désert dans sa camionnette et fait caca dans un seau. Et mes enfants me disaient: «Pouvons-nous faire ça pour les vacances de printemps? Pourrions-nous faire quelque chose? Poehler: «Mank» est l’abréviation de Mankiewicz, le nom du scénariste de «Citizen Kane». Et c’est la seule chose qu’ils ont raccourcie. Fey: «The Queen’s Gambit» est ce que James Corden faisait dans «The Prom», je suppose. «The Prom» est sorti au bon moment parce que cette année, tant d’adolescents n’ont pas pu se rendre à leur bal, alors ils pouvaient regarder James Corden et Meryl Streep y aller à la place, et c’est toujours amusant, n’est-ce pas? Poehler: «The Trial of the Chicago 7» Je pense que c’est le meilleur de tous les films «Trial of Chicago», mais ce n’est toujours pas aussi bon que «Police Academy 7: Mission to Moscou». Qui est avec moi? Fey: Ce que j’aime dans l’écriture d’Aaron Sorkin, c’est qu’il peut faire parler sept hommes, mais c’est comme une centaine d’hommes qui parlent. Poehler: Ouais. «The Undoing» était un mystère sexy et dramatique où le manteau de Nicole Kidman est soupçonné du meurtre de sa perruque.