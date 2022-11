Transcarent fait appel à Prescryptive Health pour une nouvelle offre de pharmacie

Transcarent, basée en Californie, une plateforme de soins de santé axée sur les employeurs auto-assurés, a annoncé son partenariat avec Prescryptive Health, une société de technologie de la santé et propriétaire de la plateforme de services de pharmacie mobile MyRx.io.

Soins Pharmacie Transcarentl’offre d’avantages pharmaceutiques récemment annoncée par la startup, a sélectionné la plate-forme d’intelligence de prescription de Prescryptive Health pour alimenter ses offres.

Le partenariat permettra aux membres de Transcarent d’accéder Le réseau national de Prescryptive de plus de 60 000 pharmacies de détail, de livraison à domicile et spécialisées. Les utilisateurs peuvent également acheter leurs ordonnances avec une ordonnance numérique, comparer les prix des médicaments, sélectionner une pharmacie pour remplir leurs médicaments ou choisir la livraison à domicile, entre autres options.

“Le remplissage d’une ordonnance doit être transparent et transparent. Nous voulons que nos membres aient le pouvoir sur leur propre expérience de santé et soient plus impliqués dans leurs soins”, a déclaré Snezana Mahon, COO de Transcarent, dans un communiqué. “En s’associant à Prescryptive, Transcarent offre également aux employeurs et aux systèmes de santé un outil précieux, une offre entièrement transparente et intégrée, pour agir dans le meilleur intérêt de leurs employés et patients.”

LA GRANDE TENDANCE

Transparent a émergé de la furtivité en mars 2021, dirigé par le vétérinaire de Livongo Glen Tullman. La société a annoncé qu’elle avait levé 200 millions de dollars en financement de série C au début de cette année.

La coût élevé des médicaments est un problème de longue date dans le système de santé américain, et d’autres entreprises ont présenté leurs outils comme des moyens d’améliorer le problème.

Mark Cuban Cost Plus Drug Companyune société d’intérêt public et une pharmacie en ligne, a annoncé une collaboration avec Capital Blue Cross pour permettre aux membres de Capital et aux organisateurs communautaires d’accéder à des médicaments sur ordonnance à moindre coût via le MCCPDC.

Bleu de Floride sélectionné Amazon Pharmacy en tant que fournisseur unique de livraison à domicile pour les membres assurés commercialement. Les membres Florida Blue peuvent se connecter à leur compte Amazon existant pour commander des médicaments avec livraison gratuite à domicile sur les médicaments sur ordonnance courants.