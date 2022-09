Transcarent déploie une offre d’avantages pharmaceutiques pour les employeurs auto-assurés

Transparentune plate-forme de soins de santé pour les employeurs auto-assurés, a annoncé lundi qu’elle s’étendrait à l’espace des prestations pharmaceutiques.

La nouvelle offre, appelée Transcarent Pharmacy Care, permettra aux membres de rechercher l’option de médicament la moins chère et de comparer les prix entre les pharmacies. Ils peuvent également transférer leur ordonnance dans l’application de Transcarent et accéder à une assistance 24h/24 et 7j/7 si nécessaire.

La société a déclaré que l’objectif était de donner aux employeurs plus de transparence et de contrôle sur leur formulaire et la conception de leurs avantages. Transcarent soutient que l’offre peut faire économiser de l’argent aux employeurs en utilisant de grands réseaux de pharmacies, en intégrant la pharmacie et les soins médicaux, en passant par des remises aux promoteurs de régime et en éliminant la tarification étalée, où les gestionnaires de prestations pharmaceutiques facturent plus pour un médicament qu’ils ne remboursent à la pharmacie et gardent le différence.

“Il n’y a jamais eu de bonne raison pour que les employeurs soient incertains du véritable coût de leur offre d’avantages sociaux la plus utilisée”, a déclaré la directrice de l’exploitation de Transcarent, Snezana Mahon, dans un communiqué. “L’information qui sera désormais disponible pour les employeurs leur permettra d’améliorer leurs prestations et les soins qu’ils fournissent à leurs employés, de réduire les coûts et de donner aux employés et à leurs familles les moyens de gérer plus efficacement leurs besoins en médicaments sur ordonnance.”

LA GRANDE TENDANCE

Le coût élevé des médicaments est un problème de longue date pour le système de santé américain. Selon un rapport de l’American Society of Health-System Pharmacists publié ce printemps, les dépenses totales en médicaments ont augmenté de 7,7 % en 2021 et devraient continuer d’augmenter cette année.

UN enquête publiée le mois dernier Les bénéficiaires de Medicare étaient préoccupés par l’impact de l’inflation sur les coûts des soins de santé, en particulier pour les médicaments sur ordonnance et les primes de la partie B. La loi sur la réduction de l’inflationqui a été promulguée le mois dernier, permet pour la première fois à Medicare de négocier les prix des médicaments pour 10 médicaments coûteux, à partir de 2026.

Transparent a émergé de la furtivité en mars 2021, dirigé par le vétérinaire de Livongo Glen Tullman. La startup a annoncé un Levée de fonds de série B de 58 millions de dollars en juin de la même année, et une série C de 200 millions de dollars au début de 2022.

Il a également ajouté de nouvelles offres cette année. En avril, la société a révélé Transcarent Oncology Care, visant à aider les membres à trouver des instituts de soins contre le cancer, des fournisseurs d’oncologie et des essais cliniques appropriés. Il a également lancé un programme de santé comportementale plus tôt ce printemps qui aide les patients à trouver une thérapie en personne ou virtuelle.