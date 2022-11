TransAlta poursuit le gouvernement de l’Alberta pour empêcher la fracturation pétrolière près d’un barrage hydroélectrique

Le producteur d’électricité de Calgary, TransAlta Corp., poursuit le gouvernement de l’Alberta et l’Alberta Energy Regulator pour empêcher les sociétés pétrolières et gazières de faire de la fracturation près de son plus grand barrage hydroélectrique de la province, car cette technique peut provoquer des tremblements de terre.

L’action en justice, qui a été déposée en septembre devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, a lieu alors que deux sociétés pétrolières et gazières ont demandé la fracturation à moins de cinq kilomètres du barrage.

TransAlta s’inquiète d’une éventuelle activité sismique causant des dommages à la centrale électrique de Brazeau, près de Drayton Valley, dans le centre de l’Alberta, ainsi que la perte d’animaux sauvages, d’habitats et de vies humaines.

L’entreprise invoque une entente datant des années 1960, lors de la construction du barrage hydroélectrique de Brazeau, qui stipule que TransAlta doit « jouir et posséder paisiblement les lieux » sans aucune « interruption ou perturbation de la part de la province ou de toute autre personne ».

TransAlta fait également référence à une section de l’accord Brazeau, qui stipule que le gouvernement provincial a accepté de ne pas autoriser les activités dans les champs de pétrole qui restreindraient ou interféreraient avec la centrale électrique.

Dans des documents judiciaires, la société a déclaré que la province « n’a pas élaboré, mis en œuvre ou promulgué de directives politiques claires qui protégeront le stockage et le développement énergétique de Brazeau contre les risques « inacceptables » posés par la fracturation hydraulique à proximité ».

Le barrage hydroélectrique de Brazeau a été construit dans les années 1960 et appartient actuellement à TransAlta de Calgary. Le producteur d’électricité poursuit le gouvernement de l’Alberta pour empêcher la fracturation à proximité du barrage, car deux sociétés pétrolières et gazières ont demandé la fracturation à moins de cinq kilomètres de la structure. (Kyle Bakx/CBC)

L’affaire met en évidence un débat croissant dans la communauté scientifique sur le risque de tremblements de terre posé par la fracturation hydraulique.

La fracturation est une technique courante dans les champs de pétrole. Lors du forage d’un puits de pétrole ou de gaz naturel, un mélange à haute pression d’eau, de sable et de produits chimiques est injecté dans une formation rocheuse souterraine pour créer des fissures et accéder aux hydrocarbures. L’injection de ces fluides a le potentiel de provoquer des tremblements de terre.

Il y a eu des milliers de cas documentés d’activité de fracturation hydraulique provoquant des tremblements de terre en Amérique du Nord, notamment en Alberta et en Colombie-Britannique.

Limitations près du barrage Brazeau

La centrale électrique de Brazeau est située à environ 200 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton.

L’activité de fracturation n’est actuellement pas autorisée à moins de trois kilomètres de la centrale électrique. Cependant, l’Alberta Energy Regulator (AER) autorise la fracturation entre trois et cinq kilomètres dans certains cas en fonction de plusieurs facteurs, tels qu’un examen du risque, le potentiel d’événements sismiques et des mesures d’atténuation.

Ridgeback Resources, basée à Calgary, est l’un des nombreux producteurs de pétrole et de gaz qui opèrent dans la région près de Rocky Mountain House en Alberta et de la centrale électrique de Brazeau. (Kyle Bakx/CBC)

Westbrick Energy Ltd. et Ridgeback Resources Inc. veulent toutes deux fracturer dans la zone de trois à cinq kilomètres. Une audience de 10 jours est prévue pour le premier semestre 2023.

Un rapport technique de 2016 d’un comité gouvernemental a déclaré qu’il y avait “un risque inacceptable associé à la sismicité induite par l’hydro-fracture pour … l’infrastructure de Brazeau dans la zone tampon de cinq kilomètres”.

Cependant, un rapport de suivi en 2021 a déclaré qu ‘”une action pour réduire le risque est clairement nécessaire si le risque est inacceptable, ce qui ne semble pas être le cas”.

TransAlta veut que le tribunal intervienne et interdise la fracturation près du barrage, entre autres mesures de sécurité.

“Alors que nous donnons la priorité à la sécurité de toutes nos installations, TransAlta prend cette mesure prudente pour confirmer les obligations contractuelles du gouvernement de ne pas restreindre ou interférer avec l’exploitation sûre de l’installation”, a déclaré la société dans un courriel.

Dans sa défense déposée en septembre, le gouvernement provincial soutient que le tribunal devrait rejeter l’affaire, en partie pour éviter d’interférer avec la compétence de l’AER en tant que régulateur de toutes les opérations pétrolières et gazières dans la province.

Dans sa défense déposée en réponse à la poursuite de TransAlta, le gouvernement provincial soutient que le tribunal devrait rejeter l’affaire, en partie pour éviter d’interférer avec la compétence de l’AER en tant qu’organisme de réglementation de toutes les opérations pétrolières et gazières dans la province. (Kyle Bakx/CBC)

Dans des documents judiciaires, les avocats du gouvernement déclarent qu’« il y a un débat considérable parmi les parties prenantes intéressées sur les risques posés par la fracturation hydraulique dans la zone de cinq kilomètres », y compris certains qui disent que toute fracturation est « dangereuse », tandis que d’autres disent que la fracturation « présente zéro, ou proche de zéro, risque s’il est mené dans des formations géologiques peu profondes spécifiques.”

Le gouvernement n’a fait aucun commentaire à CBC News. Westbrick Energy et Ridgeback Resources n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue.

Recherche scientifique en cours

Il ne fait aucun doute dans la communauté scientifique que la fracturation peut provoquer des tremblements de terre, mais les chercheurs ne sont pas en mesure de prédire avec précision quand un grand tremblement de terre se produira.

Les statistiques montrent que seule une petite quantité d’activité de fracturation causera réellement un tremblement de terre perceptible, alors les chercheurs se concentrent pour essayer de comprendre pourquoi, a déclaré Honn Kao, chercheur scientifique principal en sismologie à la Commission géologique du Canada.

REGARDER | Le débat en cours sur les risques de la fracturation : La grande majorité de la fracturation n’entraîne pas de tremblement de terre, mais encore des milliers de cas Il est difficile de prédire quand un tremblement de terre se produira, explique Honn Kao, chercheur principal en sismologie à la Commission géologique du Canada. Il y a eu des milliers de cas documentés de fracturation hydraulique en Amérique du Nord.

Sans savoir si un tremblement de terre se produira ou non, les experts créeront plutôt un modèle de risque pour en déterminer la probabilité.

« Ensuite, le débat commence. La probabilité est très semblable à la météo, n’est-ce pas ? Vous dites qu’il y a 50 % de chances de pluie. Que voulez-vous dire ? Si un tremblement de terre ne se produit pas, c’est zéro”, a déclaré Kao dans une interview.

“Mais d’un point de vue scientifique, nous disons, eh bien, il y a 50% de chances. Cela est en fait sujet à interprétation, et je pense qu’un grand débat en découle.”

Les tremblements de terre induits sont ressentis le plus fort sur le site de forage du puits de pétrole, puis diminuent lentement en force à mesure que la distance s’éloigne.

Les tremblements de terre sont causés par une accumulation de contraintes sur les plaques tectoniques due à l’activité de fracturation, bien que les scientifiques ne puissent pas mesurer la quantité d’énergie tectonique accumulée et la proximité des plaques à la rupture. La fracturation agit également comme un déclencheur du tremblement de terre.

À un moment donné, les régulateurs doivent prendre une décision concernant les normes de sécurité et décider de leur niveau de tolérance au risque, mais d’autres membres de la communauté ne seront pas d’accord. Cette divergence d’opinions est au cœur de l’action en justice intentée par TransAlta concernant la proximité de la fracturation hydraulique avec son barrage hydroélectrique.

En s’opposant à la fracturation près du barrage Brazeau, TransAlta affirme qu’elle a un intérêt marqué à maintenir son usine physique et la sécurité de ses travailleurs, en plus des impacts potentiels en aval sur l’environnement d’un tremblement de terre. (Kyle Bakx/CBC)

“Jusqu’où voulez-vous mettre en place cette zone exclusive? Cela fait en fait l’objet d’un débat”, a déclaré Kao. « Quel niveau de tolérance au risque pouvez-vous accepter ?

“Nous en savons beaucoup plus sur les tremblements de terre induits par injection au cours de la dernière décennie. Mais certainement, à mon avis, je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre”, a-t-il déclaré.

AER faisant l’objet d’une action en justice distincte

Dans une affaire distincte, TransAlta intente également une action en justice contre l’AER pour avoir approuvé la demande d’une société pétrolière et gazière de fracturer entre cinq et 10 kilomètres du barrage « immédiatement », ce qui « a privé TransAlta de la possibilité de soumettre une déclaration de préoccupation à l’ARE.”

La société demande aux tribunaux de lui permettre de faire part à l’organisme de réglementation de ses préoccupations en matière de sécurité concernant l’activité de fracturation proposée.

L’ARE a déclaré qu’elle ne commenterait pas une affaire judiciaire en cours, mais elle a fait référence à des informations sur ses règles de fracturation près du barrage Brazeau. L’organisme de réglementation dispose de 50 systèmes de surveillance sismique dans toute la province.

Certains des plus grands tremblements de terre causés par la fracturation hydraulique dans l’Ouest canadien comprennent un événement de magnitude 4,5 près de Fort St. John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Dans la région de Fox Creek en Alberta, il y a eu une paire de tremblements de terre de magnitude 4,4 et un événement de magnitude 4,8.

Dans la zone du barrage Brazeau, un tremblement de terre d’une magnitude supérieure à 4,0 s’est produit en 2019. L’épicentre se trouvait à environ 75 kilomètres au sud de la centrale.

Le nombre de séismes a augmenté rapidement au Texas, en Oklahoma et dans d’autres régions des États-Unis avec une production de pétrole et de gaz. En conséquence, le nombre de procès contre l’industrie a également augmenté de manière significative.