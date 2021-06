Tranquillité d’esprit? Un homme incapable de ressentir la peur après avoir subi une ablation chirurgicale d’une partie de son CERVEAU — RT USA News

Un homme qui a lutté contre l’anxiété affirme qu’il a perdu la capacité de ressentir la peur après avoir subi une opération au cerveau, lui donnant des pouvoirs stoïques face aux nombreux dangers de la vie, tels que les agresseurs et les araignées.

Jody Smith, 32 ans, dit qu’il n’est pas « effrayé » de rien de plus – un résultat inattendu d’avoir son amygdale droite coupée. Le résident de New York a souffert de brèves attaques de panique qui se produiraient plusieurs fois au cours de sa journée. La nervosité périodique a conduit à un épisode grave au cours duquel il s’est évanoui et a commencé à ramper dans la cour de son voisin. Smith dit qu’il se souvient à peine de l’incident. Après avoir consulté un spécialiste, on lui a diagnostiqué une épilepsie.

Il a passé deux ans à essayer de traiter ses crises avec des médicaments, mais en vain. La chirurgie du cerveau était son dernier espoir. Avant que la procédure ne puisse avoir lieu, les médecins ont implanté des sondes dans le cerveau de Smith afin de pouvoir localiser d’où venaient les crises. Smith a ensuite reçu l’ordre d’avoir intentionnellement une crise afin que ses médecins puissent identifier la zone de son cerveau qui devait être retirée. Il a dit qu’il avait délibérément « torturé » lui-même, principalement en jouant de la musique forte et en se privant de sommeil, dans l’espoir de déclencher une réaction épileptique. À un moment donné, ses médecins l’ont même encouragé à boire de la bière pour accélérer le processus.

Après une semaine, les chirurgiens ont identifié leur cible : la moitié avant du lobe temporal droit de Smith, l’amygdale droite et l’hippocampe droit. Trois jours après que sa tête ait été agrafée, Smith est sorti de l’hôpital. Pendant sa convalescence à la maison, il a remarqué que la chirurgie lui avait laissé des problèmes de mémoire et de concentration. Mais il y avait un autre effet secondaire plus curieux : il ne pouvait pas ressentir la peur.

Smith a décrit le « sentiment unique » dans un e-mail à Vice.

« Les gens décrivent beaucoup de choses avec le mot » peur » – comme » j’ai peur des filles » ou » j’ai peur de l’échec » – mais je parle de la peur que vous ressentiriez face à la mort ou à des blessure. C’est la peur qui a été supprimée », il a écrit.

Le New Yorker a expliqué que son « évitement des dommages reptiliens » système a été éteint avec un « version plus logique. »

Il a fourni plusieurs exemples de la façon dont le changement a affecté son comportement. Alors qu’il traversait Newark, dans le New Jersey, il a été approché par un groupe d’agresseurs présumés. Au lieu d’essayer de les éviter, il passa calmement devant eux, un geste audacieux qui le laissa indemne.

« Apparemment, mon manque de peur les a frappés » dit-il à Vice.

Dans un autre incident, il a remarqué qu’il était mordu par une araignée, mais n’a pas ressenti le besoin de réagir frénétiquement.

« Je me suis dit ‘Oh wow, j’ai juste été mordu, et ça fait mal. Je me demande ce que je dois faire maintenant ? » se souvient-il.





En tant que randonneur passionné, Smith a également découvert qu’il n’avait plus peur de se tenir près de falaises abruptes.

Smith semble satisfait de son nouvel état d’esprit. Il a dit que même s’il souffre encore de problèmes de mémoire et de concentration, sa vie est meilleure « sans le sentiment de peur », et que ses autres instincts aident à compenser les déficits liés à une trop grande prudence. Smith a expliqué qu’il peut désormais analyser calmement et rationnellement les situations au lieu d’être submergé par les émotions.

Alors que les experts médicaux ont déclaré que son absence apparente de peur était un effet secondaire inattendu, ils n’ont pas non plus été surpris par sa nouvelle vision de la vie. Le Dr Sanne van Rooij, professeur adjoint en psychiatrie et sciences du comportement à l’Université Emory, a déclaré à Vice que la réaction de Smith à la chirurgie reflète d’autres cas dans lesquels des personnes ont subi des interventions chirurgicales similaires.

