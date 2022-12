Tranmere 3 – 0 Doncaster

Tranmere a remporté une victoire convaincante 3-0 le lendemain de Noël contre Doncaster à Prenton Park.

L’équipe locale a eu la meilleure des chances en première mi-temps, Tom Davies se dirigeant droit sur le gardien de Doncaster Jonathan Mitchell et l’effort du pied gauche de Josh Hawkes s’élargissant sans danger.

Mais c’est Kane Hemmings qui a ouvert le score juste avant la pause, puisant à bout portant après un bon travail de Josh Dacres-Cogley sur la droite.

Les choses se sont améliorées pour Tranmere après la pause lorsque Kieron Morris a doublé la mise à la 59e minute, tirant dans le filet du côté droit de la surface.

Et Tranmere a prolongé son avantage à la 77e minute lorsque le remplaçant Paul Lewis est rentré à bout portant après un centre de droite de Dacres-Cogley.

L’équipe de Micky Mellon n’a pas lâché prise et a continué à chercher plus de buts dans les phases finales, Morris se rapprochant le plus du but quatre, tirant juste à côté de 20 mètres alors que Tranmere goûtait à la victoire pour la première fois en plus de deux mois. .