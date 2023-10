Trane Technologies va acquérir Nuvolo, leader de la gestion des lieux de travail connectés et des actifs d’entreprise

Élargit les capacités logicielles en tant que service (SaaS) et numériques de l’entreprise pour répondre à la demande croissante de solutions modernes de gestion des actifs du lieu de travail et de l’entreprise.

Combine le logiciel leader de flux de travail intégré de gestion des lieux de travail et des actifs d’entreprise de Nuvolo avec les capacités complémentaires de Trane Technologies en matière de numérique, de gestion des bâtiments et d’équipements et de services connectés.

Libère de nouvelles valeurs et offres pour les clients dans tous les secteurs verticaux partagés à l’échelle mondiale

SWORDS, Irlande–(BUSINESS WIRE)– Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir Nuvolo, un leader mondial en matière de lieux de travail et d’actifs d’entreprise connectés et modernes basés sur le cloud. produits et solutions de gestion.

Construit sur la plateforme ServiceNow™, Nuvolo Connected Workplace aide les clients à moderniser la gestion des installations, à optimiser les espaces et à gérer le cycle de vie complet des actifs de l’entreprise à l’aide d’une solution unique. L’acquisition rassemblera les capacités, technologies, offres et bases de clients complémentaires des entreprises dans des secteurs verticaux clés communs, notamment la santé, les sciences de la vie, la vente au détail, le secteur public, l’éducation et bien plus encore.

« Nuvolo s’intègre parfaitement dans la stratégie de Trane Technologies visant à élargir l’impact de notre leadership climatique et à innover pour le développement durable », a déclaré Paul Camuti, vice-président exécutif et directeur de la technologie et du développement durable de Trane Technologies. « Avec cette acquisition, nous voyons une opportunité d’accélérer la croissance mondiale de Nuvolo et de débloquer de nouvelles valeurs et offres pour nos clients et partenaires respectifs. Nous sommes impatients d’accueillir la talentueuse équipe Nuvolo alors que nous élargissons encore notre leadership numérique avec des solutions et des services basés sur le cloud qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation et de transformation du lieu de travail. Cette acquisition complémentaire suit notre modèle éprouvé consistant à ajouter des technologies de pointe qui augmentent notre activité principale et à les faire évoluer pour générer de solides rendements au fil du temps.

Le fondateur et PDG de Nuvolo, Tom Stanford, rejoindra Trane Technologies dans un rôle de direction et continuera de diriger l’activité Nuvolo et son équipe composée d’environ 250 associés mondiaux.

« Après une décennie d’innovation et de croissance, nous nous sommes consacrés à trouver un partenaire extraordinaire aligné sur nos valeurs fondamentales et notre vision future, qui pourrait amener Nuvolo à la prochaine étape de développement », a déclaré Tom Stanford, fondateur et PDG de Nuvolo. « Nous sommes reconnaissants d’avoir trouvé ce partenaire en la personne de Trane Technologies. En tant que pionnier mondial de la décarbonation, Trane Technologies partage notre engagement en faveur de l’innovation, de notre réflexion prospective et de notre engagement incessant en faveur de solutions centrées sur le client. Nous sommes fiers de faire partie de la famille Trane Technologies et enthousiasmés par la prochaine phase de croissance avec ce nouveau partenariat.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires et sa clôture est prévue au quatrième trimestre 2023. Goldman Sachs & Co. LLC a servi de conseiller financier de Trane Technologies pour la transaction. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique de Trane Technologies. Cooley LLP a agi à titre de conseiller juridique de Nuvolo. Aucun détail supplémentaire sur la transaction n’a été divulgué.

À propos de Trane Technologies

Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King® et à notre portefeuille de produits et services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux maisons et aux transports. Apprenez-en davantage sur tranetechologies.com.

À propos de Nuvolo

Nuvolo est le leader mondial des solutions de travail connectées modernes basées sur le cloud, construites sur ServiceNow. Nuvolo fournit une plate-forme unique pour gérer toutes les personnes, tous les emplacements physiques, tous les actifs et tout le travail dans l’ensemble de l’entreprise. Les secteurs desservis comprennent les soins de santé, les sciences de la vie, la vente au détail, le secteur public, l’enseignement supérieur, la technologie, les services financiers et les entreprises. Nuvolo a son siège social à Wellesley, dans le Massachusetts, et dispose d’une main-d’œuvre mondiale répartie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Apprenez-en davantage sur nuvolo.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières, qui sont des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, y compris des déclarations relatives à l’acquisition de Nuvolo et à l’impact prévu de la transaction sur les initiatives stratégiques et les engagements en matière de développement durable de la société. . Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes actuelles et sont soumises à des risques et des incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences peuvent être trouvés dans notre formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans nos rapports ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d’autres documents déposés auprès de la SEC. De nouveaux risques et incertitudes surviennent de temps à autre, et il nous est impossible de prédire ces événements ou la manière dont ils pourraient affecter la Société. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.





https://www.businesswire.com/news/home/20231002405510/en/



Shelby Hansen



+1-925-336-0496



[email protected]

Zachary Nagle



+1-704-990-3913



[email protected]

