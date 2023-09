Trane Technologies sonne la cloche d’ouverture du NYSE

L’entreprise célèbre ses trois années d’existence en tant qu’innovateur climatique et leader en matière de développement durable, en s’appuyant sur 100 ans d’innovation pionnière

SWORDS, Irlande–(BUSINESS WIRE)– Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, Aujourd’hui, la cloche d’ouverture a sonné à la Bourse de New York (NYSE) pour célébrer sa troisième année en tant qu’entreprise axée sur le climat dans le but de remettre en question avec audace ce qui est possible pour un monde durable.

« Il y a trois ans, nous avons transformé l’une des plus anciennes sociétés cotées au NYSE et lancé Trane Technologies – un innovateur climatique axé sur des engagements audacieux en matière de développement durable et une longue histoire d’innovation axée sur le client », a déclaré Dave Regnery, président-directeur général de Trane Technologies. . « Depuis lors, nous avons continué à accélérer l’innovation qui bouleverse l’industrie, en changeant la façon dont le monde chauffe et refroidit les bâtiments, l’industrie et les transports et en nous conduisant vers un avenir plus durable. »

Cela fait suite à la participation de Trane Technologies à la Climate Week de New York, où les dirigeants de l’entreprise ont contribué à lancer l’appel en faveur de l’accélération de plans crédibles de transition vers zéro carbone. Dans le cadre du Sommet Concordia, Regnery est monté sur scène pour discuter de la nécessité urgente d’engagements climatiques ambitieux et fondés sur la science, d’actions significatives et de rapports transparents.

Trane Technologies a également accueilli les PDG membres du Initiative de marchés durables à 55, rue de l’Eau, client de longue date de Trane®, pour démontrer comment ses refroidisseurs à haut rendement, son stockage d’énergie thermique et son automatisation des bâtiments accélèrent la décarbonation du plus grand immeuble de bureaux en termes de superficie au sol à New York. L’entreprise a également participé à la session Credibility Matters du Sommet Ambition Climatique de l’Assemblée générale des Nations Unies, où les dirigeants du monde se sont réunis pour souligner l’urgence d’initiatives d’action climatique alignées sur des plans de transition crédibles.

Grâce à des actions et des innovations audacieuses et à la pointe du secteur, Trane Technologies fait progresser son Engagements en matière de développement durable pour 2030incluant le Défi Gigatonne – un engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des clients d’un milliard de tonnes (ou une gigatonne) – et ses objectifs de carboneutralité nette pour 2050. Les objectifs de réduction des émissions de l’entreprise ont été validés en externe par la Science Based Targets Initiative (SBTi).

À propos de Trane Technologies

Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King® et à notre portefeuille de produits et services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux maisons et aux transports. Apprenez-en davantage sur tranetechologies.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières, qui sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris des déclarations relatives à nos initiatives et engagements en matière de développement durable, et à l’impact de ces initiatives et engagements. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes actuelles et sont soumises à des risques et des incertitudes, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences peuvent être trouvés dans notre formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que dans nos rapports ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d’autres documents déposés auprès de la SEC. De nouveaux risques et incertitudes surviennent de temps à autre, et il nous est impossible de prédire ces événements ou la manière dont ils pourraient affecter la Société. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.





