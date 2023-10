Trane Technologies prévoit une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2023

SWORDS, Irlande–(BUSINESS WIRE)– Trane Technologies plc (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 le mercredi 1er novembre 2023, à 10 h HE. . La société publiera son communiqué de résultats du troisième trimestre et sa présentation des résultats avant l’appel ; les deux seront disponibles sur le site Web de Trane Technologies.

Une webdiffusion en temps réel et en écoute seule de la conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet. Les personnes souhaitant écouter peuvent accéder à l’appel via le site Web de l’entreprise à l’adresse www.tranetechnologies.com dans la section relations avec les investisseurs.

Pour ceux qui ne peuvent pas écouter l’événement en direct, une rediffusion sera disponible sur le site Web de la société vers 13 h HE, le 1er novembre 2023.

À propos de Trane Technologies

Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King® et à notre portefeuille de produits et services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux habitations et aux transports. Apprenez-en davantage sur tranetechnologies.com.





Médias:





Shelby Hansen



+1 925-336-0496



[email protected]

Investisseurs :





Zachary Nagle



+1 704-990-3913



[email protected]

Source : Trane Technologies