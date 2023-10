T IL DRONE Il se peut qu’il ne vous repère pas, mais si c’est le cas, il n’y a qu’une seule chose à faire : bien se cacher et se cacher rapidement. « Major », un pilote de drone de 25 ans opérant près des lignes de front les plus chaudes du sud, dans la province de Zaporizhia, affirme que vos chances ne sont pas bonnes si un pilote ennemi vous a dans le collimateur. Le drone peut venir de derrière vos propres positions et se faire passer pour les vôtres. Les caméras ne sont pas géniales. Mais en roulant à une vitesse de 150-160 km/h, il vous dépassera toujours. « Si votre couverture est mauvaise, vous êtes probablement un homme mort », dit-il. Major a survécu à une poursuite à quatre reprises, la dernière fois à la mi-octobre. Deux de ses plus proches camarades ont eu moins de chance. « C’est Dieu, et non la physique, qui décide si vous survivez », dit-il.

Dans une guerre de plus en plus dominée par les machines à tuer aériennes, les chasseurs deviennent rapidement les chassés. Les contrôleurs de la plupart des drones laissent leur propre trace électronique, et si un pilote ne fait pas attention, l’ennemi peut les cibler. « Hummer », commandant de la 47e brigade ukrainienne, également opérationnelle le long du front de Zaporizhia, affirme que les Russes tirent de toutes leurs forces une fois qu’ils ont identifié une cible. Ils peuvent utiliser leurs propres drones d’attaque, mais ils utilisent également de l’artillerie de haute précision, des mines, des bombes planantes et même, à l’occasion, des groupes de saboteurs. Major affirme avoir perdu 15 % de ses collègues au cours des derniers mois. Hummer affirme que ses chiffres sont inférieurs, mais refuse de donner plus de détails.

L’Ukraine est le pionnier de la vue à la première personne ( FPV ) drones : engins pilotés, à la manière d’un jeu vidéo, par des pilotes portant des lunettes avec une manœuvrabilité en temps réel. La construction des drones peut coûter seulement quelques centaines de dollars, mais ils peuvent livrer des explosifs capables de détruire ou de neutraliser des équipements d’une valeur de plusieurs millions. En une journée, un seul opérateur peut retirer une douzaine d’actifs de grande valeur, entraînant des pertes de personnel correspondantes. Cela a fait du pilote de drone une victime encore plus prisée qu’un tireur d’élite, suggère un commandant de première ligne. « Beaucoup de gens veulent devenir pilotes de drones parce qu’ils pensent que ce travail est plus ancien et plus sûr. La réalité est qu’il est extrêmement dangereux de piloter des drones sur le champ de bataille. »

La première FPV des drones sont apparus dans l’est de l’Ukraine au printemps. Ils constituaient une réponse aux approvisionnements limités en munitions occidentales et au défi posé par un adversaire bien mieux équipé. Les drones ont depuis joué un rôle de premier plan dans la dégradation de la puissance de feu russe dans le cadre de la contre-offensive sud-ukrainienne dans la région de Zaporizhia. Mais si l’Ukraine jouissait initialement d’une domination totale dans cette nouvelle classe de drones, les Russes sont en train de rattraper leur retard. Le premier Russe FPV des drones sont apparus en juillet et harcèlent désormais les unités ukrainiennes le long des lignes de front. L’Ukraine est également paralysée par le fait que ses drones sont encore en grande partie assemblés et payés par des bénévoles. Les structures de commandement sont tout aussi anarchiques avec des opérateurs de drones indépendants, des drones de brigade, des services secrets et autres opérant dans les mêmes zones. Pendant ce temps, la Russie jouit d’une nette supériorité en ce qui concerne les classes de drones plus coûteuses, telles que les drones de reconnaissance de grande puissance.

Mais le petit FPV Les drones du champ de bataille ont remis en question de nombreuses règles de guerre acceptées, et la doctrine a du mal à s’adapter. « L’avenir est déjà avec nous », déclare Genius, commandant adjoint du bataillon de la 47e brigade. À la mi-octobre, un pilote ukrainien a établi un record de 22 km pour la distance à laquelle il a neutralisé un char russe, à 18 km derrière la ligne de front. Son commandant affirme que les Russes ont imposé une zone interdite aux chars de 10 km derrière le front, réduisant considérablement la valeur de ces armes. Hummer affirme que ses propres forces ont un taux de réussite de 58 % pour atteindre leurs cibles. Mais le trafic n’est pas à sens unique et les Ukrainiens subissent également de nombreuses pertes. russe FPV les drones ont détruit plusieurs véhicules de combat Bradley (chacun valant environ 2 millions de dollars) et même un char Leopard.

Les Russes apprennent « de leurs erreurs… et des nôtres », dit Hummer. Plus tôt dans l’été, certaines unités ont commencé à équiper des actifs de plus grande valeur, comme les chars et l’artillerie, de boîtes de brouillage, qui créent des champs à haute énergie autour d’un objet de sorte que les signaux provenant de l’environnement cessent tout simplement de fonctionner. Attaquer de tels équipements, sans retour vidéo, est une tâche difficile, voire impossible. Dans l’ensemble, les unités ukrainiennes ne disposent pas encore de la même technologie. “ FPV Les drones ont complètement changé la tactique des combats d’infanterie blindée et nous devons mieux nous adapter », déclare Yuriy Momot, directeur général adjoint d’une société développant une technologie de contre-mesures de brouillage pour l’Ukraine. « Avant, seules les brigades pensaient à la guerre électronique. Désormais, les unités au niveau de l’entreprise ont besoin d’équipements capables de détecter et de se défendre contre FPV des drones. »

image: L’économiste

Major, qui pilote depuis des positions commençant à quelques centaines de mètres seulement de Robotyne, le point central de la contre-offensive ukrainienne, affirme qu’il opère sans aucune protection électronique. « Dans ce combat sauvage, il n’y a que l’intuition qui compte », insiste-t-il. C’est un combat qui ne montre aucun signe de ralentissement, même si la progression de l’Ukraine vers le sud a ralenti à la vitesse d’un escargot. « Gaucher », un fantassin combattant au front entre Robotyne et Verbove, affirme que les pertes ukrainiennes ont atteint des niveaux alarmants, en partie à cause du travail des drones. Les plaines de Zaporizhia ont tourné le dos à la vie, dit-il. « C’est l’enfer. Cadavres, odeur de cadavres, mort, sang et peur. Pas une bouffée de vie, juste une odeur de mort. Ceux qui appartenaient à des unités comme la sienne avaient plus de chances de mourir que de survivre. « Soixante-dix trente. Certains ne voient même pas leur première bataille.

La saison des pluies et une nouvelle opération russe autour d’Avdiivka, à l’est, semblent devoir marquer sinon un arrêt complet, du moins un point-virgule dans la contre-offensive. Depuis le début des opérations en juin, les Ukrainiens ne se sont éloignés que de 12 kilomètres de leurs positions initiales. Ils restent à 17 km de leur cible la plus immédiate, Tokmak, un nœud ferroviaire stratégique sur la route de la mer d’Azov. Les champs de mines et les réseaux de tranchées à plusieurs niveaux signifient qu’il faudrait un miracle pour qu’ils atteignent Tokmak avant l’hiver. Pour le moment, les opérations ukrainiennes se sont concentrées sur l’élargissement des flancs en prévision d’une nouvelle poussée à un moment ultérieur. Les commandants de drones affirment que la poussée doit reprendre dès que les conditions le permettent. “Personne n’est d’humeur à attendre”, déclare Hummer. « Nous devons retrouver une vie normale. » ■