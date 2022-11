Tranchées, boue sans fin et mort : la bataille de Bakhmut

La vue des tranchées, de la boue sans fin et de la destruction massive – avec juste les souches d’arbres émergeant d’un paysage marécageux et agité – est à juste titre associée à la Première Guerre mondiale.

Mais en Ukraine aujourd’hui, une bataille continue et intense s’est transformée en la même féroce guerre de tranchées que celle d’il y a un siècle dans le nord de l’Europe.

Depuis plusieurs mois maintenant, les forces russes et ukrainiennes se battent pour le contrôle de la ville de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine – dans ce qui est essentiellement un élément clé d’une bataille plus large pour le contrôle du Donbass. Le Donbass est une région de l’est de l’Ukraine qui contient deux soi-disant “républiques” pro-russes que la Russie dit vouloir “libérer”.

Alors que la “bataille de Bakhmut” s’éternise, la région a été assimilé à un “vortex” pour les forces ukrainiennes et russes (des unités régulières et de l’organisation paramilitaire sanctionnée par l’État, le groupe Wagner), les deux parties subissant ce que l’on pense être de lourdes pertes avec peu de gains territoriaux. Les deux parties ont fréquemment signalé la mort de plus de 100 soldats de l’autre par jour.

Pendant ce temps, les combats ont transformé le paysage en une masse de boue, de tranchées et d’arbres calcinés. Le ministère ukrainien de la Défense a tweeté une vidéo de tranchées dans la région, affirmant que l’infanterie ukrainienne tenait la ligne depuis plusieurs mois sous le feu nourri des forces russes.

Certains analystes ont publié des images comparant la destruction de la région à la “bataille de Verdun” pendant la Première Guerre mondiale, une bataille sanglante et intense entre les forces françaises et allemandes qui a duré de février à décembre 1916.

L’une des batailles les plus longues et les plus féroces de la guerre, elle est également considérée comme l’une des plus coûteuses en termes de vie; On estime que la France et l’Allemagne ont chacune vu des centaines de milliers de victimes. En fin de compte, les forces françaises ont gagné la bataille, mais elle est devenue le symbole de l’immense pouvoir destructeur et du coût humain de la guerre.