Trame! St. John’s ferme un salon de coiffure illégal … qui s’avère être un ensemble Hudson & Rex

Anne Pickard-Vaandering et Julian Vaandering montrent fièrement leur maison sur Gower Street, qui a servi de lieu de tournage pour Hudson & Rex. (Zach Goudie/CBC)

Une émission de télévision sur un chien détective a récemment réussi à tromper un quartier de St. John’s – et même un inspecteur de la ville.

La ville a déclaré vendredi avoir reçu une plainte d’un résident de Gower Street dans le centre-ville le 10 août concernant ce qui semblait être un salon de coiffure illégal – nommé Curl Up & Dye, selon le panneau sur la fenêtre avant – basé dans un maison voisine.

Après qu’un inspecteur a enquêté, la ville a envoyé une lettre aux propriétaires pour leur dire qu’ils devaient demander à la ville une certification appropriée – ou faire face à des amendes et à des poursuites judiciaires.

Mais Curl Up & Dye n’existe pas réellement – la “vitrine” peinte fait en fait partie d’un décor pour l’émission de télévision CityTV Hudson et Rexqui tourne dans et autour de St. John’s.

Les propriétaires Anne Pickard-Vaandering et Julian Vaandering trouvent la situation très amusante.

“Nous étions juste en train de rire. Il s’agissait clairement d’un oubli, d’une erreur de bonne foi”, a déclaré Julian Vaandering vendredi.

Lundi, le couple a été surpris de trouver une lettre de la ville disant qu’un inspecteur “a révélé qu’il semble que le salon de beauté Curl Up & Dye exploite une partie du bâtiment sans autorisation ni certificat d’occupation”.

La lettre demandait au couple de remplir une demande commerciale, accompagnée d’un plan d’étage de l’espace occupé. Le non-respect, a écrit la ville, signifiait des amendes potentielles, des poursuites judiciaires et un éventuel privilège sur la propriété

Pickard-Vaandering a déclaré que le couple avait immédiatement répondu à la ville pour dissiper le malentendu.

Le faux salon de beauté Curl Up & Dye Le salon de beauté Curl Up & Dye est une entreprise fictive utilisée lors du tournage de Hudson & Rex à St. John’s. La “vitrine” était si convaincante qu’elle a dupé un voisin et un inspecteur de la ville.

Le couple adore le panneau peint Curl Up & Dye et a même publié un sondage sur Facebook demandant aux gens s’ils devaient le garder pendant un certain temps après la fin du tournage.

“La très grande majorité des gens ont dit:” Oui, gardez-le, c’est hilarant, ça ajoute au quartier. Cela en soi était suffisant pour faire rire tant de gens. Nous avons pensé que c’était un tel cri », a déclaré Pickard-Vaandering.

La maison était en fait un salon de beauté il y a des années, nommé Elegant Beauty Salon. Pickard-Vaandering a déclaré que d’autres salons remplissaient l’espace avant cela, datant des années 1940, mais depuis que le couple en a pris possession, c’est simplement leur maison.

“Cela paraissait légitime”

La ville de St. John’s a refusé de faire une entrevue, mais dans un communiqué, l’inspecteur chargé de la plainte a visité la propriété et “grâce à son évaluation, il a déterminé qu’il était probable qu’une entreprise fonctionnait sans approbation”.

La ville a déclaré que le personnel d’inspection utilise une “variété d’outils” lorsqu’il enquête sur les plaintes avant que des mesures ne soient prises.

“Dans cette situation, cela semblait légitime et justifié. Le panneau de la fenêtre semble réel et il y a un panneau ouvert/fermé dans la fenêtre de la porte et il n’y avait rien sur le site qui [stated] cette entreprise était une configuration pour le tournage », a déclaré la ville.

“De plus, le nom ‘Curl Up and Dye’ est une entreprise légitime dans d’autres provinces.”

Curl Up & Dye n’est pas une véritable entreprise, mais elle a reçu un véritable avertissement de la ville de St. John’s. (Zach Goudie/CBC)

La ville a abandonné la plainte, mais a déclaré que si les Vaanderings voulaient conserver leur enseigne, celle-ci devra être examinée par la ville pour s’assurer qu’elle respecte les directives du patrimoine de la ville.

Les Vaanderings ont déclaré que la ville avait été un bon sport à propos de toute cette épreuve et espère que le conseil et l’inspecteur pourront rire autant qu’eux.

“Nous sommes vraiment, vraiment heureux que tant de gens en aient si bien ri”, a déclaré Pickard-Vaandering.

“Il y a eu quelques commentaires négatifs envers la ville, mais nous prenons tout cela avec un grain de sel, car les rires que cela a générés dépassent de loin toute négativité que la personne étrange aurait pu faire à propos de la ville. Pour crédit de la ville, ils nous ont répondu.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador