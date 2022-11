Trajectoire prévue de l’inflation de 2001 à 2024 – Kelowna Capital News

~BW Uzelman

La pandémie s’est calmée au printemps, ou du moins, elle a offert un sursis. Au fur et à mesure qu’il s’est estompé, l’inflation a augmenté. Pourquoi? L’économie a fortement rebondi, et bientôt la demande de biens et de services a dépassé la capacité de l’économie à les fournir. Le résultat est l’inflation. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en 2021, passant de 1 % en janvier à 4,8 % en décembre. Au cours des six premiers mois de 2022, il est passé de 5,1 % à 8,1 %. En septembre, l’IPC avait baissé à 6,9 %, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole.

Cependant, les prix des produits alimentaires continuent de grimper. Au cours des dix derniers mois consécutifs, l’inflation alimentaire a dépassé l’inflation globale. En septembre, la hausse des prix alimentaires s’est établie à 11,4 %, le taux le plus élevé depuis quarante et un ans. Au cours des 12 derniers mois, le café et le thé ont augmenté de 16,4 %, les produits de boulangerie de 14,8 %, les légumes frais de 11,8 % et la viande de 7,6 %.

Leslie Harris, économiste en chef à la Banque TD, a déclaré au Toronto Star : « C’est vraiment une sorte de tempête parfaite. Un taux de change plus faible, des coûts de transport plus élevés et des prix des produits de base plus élevés se répercutent tous sur le prix des aliments que nous achetons. Initialement, la création de l’escalade des coûts de transport et des matières premières était des problèmes de chaîne d’approvisionnement, puis la hausse du coût du pétrole, à son tour, en raison de la guerre en Ukraine et de la restriction de l’offre de pétrole par l’OPEP. Tous ces facteurs ont contribué à la fois à l’inflation alimentaire et à l’inflation globale.

Une autre cause importante a été la politique monétaire et budgétaire stimulante tout au long de la pandémie. Jack Mintz, de l’Institut Macdonald-Laurier, observe : « L’inflation fait mal. Il en va de même pour les taux d’intérêt plus élevés. Et ils ne sont pas uniquement dus à des circonstances indépendantes de notre volonté. Nos propres dépenses excessives en sont principalement responsables. Mintz cite une étude sur les dépenses publiques et la masse monétaire dans 15 pays. En 2020, le Canada et les États-Unis étaient en tête des deux catégories et ont ensuite affiché parmi les taux d’inflation les plus élevés des 15 pays, 6,9 % et 10,1 % respectivement, pour les 12 mois se terminant le 30 septembre 2022.

De toute évidence, la Banque du Canada ne pouvait pas prévoir l’impact de tous les événements, mais certains étaient déjà solidement enracinés l’an dernier. L’économie approchait de sa pleine capacité et l’IPC se situait bien au-dessus du niveau cible de 2 % de la Banque. Pourtant, la Banque continue de considérer l’inflation comme « transitoire ». La première hausse des taux d’intérêt a eu lieu le 1er mars 2022. La politique d’assouplissement quantitatif stimulant s’est poursuivie pendant la majeure partie de 2021, et le resserrement quantitatif n’a commencé qu’en avril 2022. Pourquoi la Banque du Canada n’a-t-elle pas agi plus tôt ?

David Parkinson, du Globe and Mail, soutient qu’une mesure clé de l’inflation de base utilisée par la Banque est défectueuse. L’IPC-commun, utilisé pour estimer à quel point l’économie est proche de la pleine capacité, crachait, “des ordures dangereusement trompeuses”, dit Parkinson. Malheureusement, raconte-t-il, la Banque ne l’a reconnu que six mois après avoir commencé à relever ses taux. Le problème était presque certainement plus complexe que l’IPC-commun seul, mais c’était un facteur important. Le 6 octobre, le gouverneur de la Banque a confirmé qu’il était soumis à d’importantes révisions historiques, donc “nous réévaluons l’IPC-commun”.

Le 25 octobre, la Banque du Canada a relevé son taux cible du financement à un jour de 50 points de base à 3,75 %. Le Rapport sur la politique monétaire (RPM) de la Banque a noté que les effets des hausses de taux précédentes étaient devenus évidents sur l’activité immobilière et les dépenses des entreprises et des ménages. “La croissance économique devrait stagner jusqu’à la fin de cette année et le premier semestre de l’année prochaine”, lit-on dans le MPR. Le gouverneur de la Banque, Tiff Macklem, a ajouté que nous verrons “une croissance essentiellement nulle pour les prochains trimestres”. La Banque prévoyait une croissance annuelle de 3¼% en 2022, proche de 1% en 2023 et 2% en 2024.

Le Gouverneur a également noté que les pressions inflationnistes restent généralisées dans l’ensemble de l’économie. Il a prédit une inflation de 7 % pour le dernier trimestre de cette année, 3 % d’ici la fin de 2023 et 2 % d’ici la fin de 2024. Il a observé de manière plutôt positive : « Nous nous rapprochons de la fin de cette phase de resserrement, mais nous n’y êtes pas encore. La Banque Scotia prévoit le taux cible du financement à un jour à la fin de 2022 à 4,25 %, à la fin de 2023 à 4 % et à la fin de 2024 à 3 %.

Il y a donc un certain espoir à l’horizon économique pour une modération des taux d’intérêt et des conditions économiques. La Banque du Canada est raisonnablement optimiste, prédisant une baisse brève et limitée du PIB et une période relativement courte d’inflation élevée. La Banque a perdu une certaine crédibilité au cours de l’année écoulée, mais ses prévisions actuelles semblent comparables à celles du secteur privé.

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

