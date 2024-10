Traits de personnalité sombres et styles d’attachement liés aux perceptions d’exclusion

De nouvelles recherches mettent en lumière les types de personnes les plus susceptibles de se sentir ostracisées, révélant un lien entre les traits de personnalité, les styles d’attachement et les perceptions d’exclusion sociale. Publié dans Le journal de psychologiel’étude révèle que les individus présentant certains traits de personnalité antagonistes, connus sous le nom de « tétrade sombre », et ceux ayant des orientations d’attachement insécurisantes ont tendance à se sentir ignorés ou exclus plus souvent que les autres. Ces résultats mettent en évidence des facteurs psychologiques importants qui peuvent accroître la sensibilité au rejet social.

Les recherches antérieures sur l’ostracisme se sont principalement concentrées sur les effets à court terme, en mettant peu l’accent sur les traits de personnalité susceptibles d’accroître la perception d’exclusion sociale. Cette nouvelle étude élargit la portée en étudiant les expériences d’ostracisme à long terme et en incluant à la fois les traits de personnalité antagonistes – collectivement connus sous le nom de « tétrade sombre » – et les orientations d’attachement, qui peuvent influencer la sensibilité à l’exclusion.

La « tétrade sombre » fait référence à quatre traits socialement aversifs : le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme. Le narcissisme se caractérise par l’égocentrisme, la grandeur et un besoin constant d’admiration, poussant souvent les individus à donner la priorité à leurs propres besoins. Le machiavélisme implique une approche stratégique et manipulatrice, dans laquelle les individus exploitent les autres par la tromperie pour atteindre leurs objectifs personnels. La psychopathie implique l’impulsivité, un manque d’empathie et une tendance à un comportement antisocial. Le sadisme, quant à lui, est marqué par le plaisir de causer de la douleur ou du mal à autrui, reflétant le plaisir d’infliger de la souffrance.

Les orientations de l’attachement, ancrées dans la théorie de l’attachement, décrivent des modèles de comportement et d’attentes dans les relations, façonnés par les premières interactions avec les soignants. Ces orientations sont classées selon deux dimensions : l’anxiété d’attachement et l’évitement de l’attachement. L’anxiété d’attachement reflète une peur de l’abandon, conduisant les gens à rechercher du réconfort et de l’approbation, entraînant parfois un sentiment d’attachement. L’évitement de l’attachement, en revanche, implique un inconfort face à l’intimité et une préférence pour l’indépendance, incitant les individus à se distancier émotionnellement.

Les chercheurs ont cherché à identifier comment ces traits étaient liés à la perception de l’ostracisme, guidant potentiellement les interventions visant à atténuer la détresse associée.

« Explorer le sujet de l’ostracisme m’a toujours intéressé, avant même de faire mon doctorat, car j’ai observé des personnes exclues par les professionnels de la santé et je me suis demandé : qu’est-ce que cela doit ressentir ? Comment les gens vivent-ils ces expériences ? a déclaré l’auteur de l’étude Daniel Waldeckprofesseur adjoint de psychologie à l’Université de Coventry et co-auteur de Comment tirer le meilleur parti de votre diplôme en psychologie : compétences d’étude, employabilité et développement professionnel.

« Dans cet article, nous voulions explorer qui est le plus susceptible de percevoir l’ostracisme. Il y avait un manque de littérature empirique explorant les traits de personnalité dits sombres (ce qui est en soi assez fascinant) et la façon dont ils sont liés à l’ostracisme perçu. Étant donné que certaines recherches suggèrent que les narcissiques peuvent réagir de manière agressive à l’ostracisme, il était intéressant d’examiner si les personnes ayant un score élevé de narcissisme en particulier seraient plus enclines à se sentir davantage exclues.

L’étude a porté sur un échantillon de 604 adultes ayant participé à une enquête en ligne. Les chercheurs ont utilisé un questionnaire pour évaluer les niveaux de traits antagonistes des participants, notamment le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme. Ils ont mesuré les orientations de l’attachement à l’aide de questions évaluant les tendances à l’anxiété et à l’évitement de l’attachement, demandant aux participants d’évaluer des déclarations telles que « J’ai peur que d’autres personnes m’abandonnent » (pour l’anxiété) et « Je ne me sens pas à l’aise de m’ouvrir aux autres » ( pour éviter). Enfin, ils ont adapté une échelle d’ostracisme sur le lieu de travail pour mesurer la fréquence à laquelle les participants se sont sentis ignorés ou exclus dans leur vie quotidienne au cours des six derniers mois.

Les chercheurs ont identifié cinq groupes de personnalité distincts sur la base de combinaisons de traits antagonistes. Le « Antagonistes élevés » Le groupe comprenait des individus avec des scores constamment élevés pour les quatre traits sombres : le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme. Un autre groupe, le «Manipulateurs malveillants« , a été caractérisé par des scores élevés spécifiquement en machiavélisme et en sadisme.

Le « Moyenne élevée » et « Moyenne FaibleLes groupes représentaient des participants ayant des scores modérés pour les quatre traits antagonistes, mais à différents niveaux. Les individus « moyennement élevés » présentaient des niveaux légèrement élevés, mais pas extrêmes, de ces caractéristiques. Le groupe « Moyen faible » avait des scores tout aussi modérés, mais à des niveaux inférieurs à ceux du groupe « Moyen élevé ». Enfin, le «Non antagonistes » Le groupe a obtenu un score faible pour tous les traits antagonistes, représentant des individus qui évitent généralement les comportements associés à la tétrade sombre.

Les chercheurs ont découvert que le groupe des « fortement antagonistes » signalait des niveaux d’ostracisme perçus nettement plus élevés que tout autre groupe. Cela indique que les individus présentant des niveaux élevés des quatre traits antagonistes ont tendance à se sentir plus souvent exclus ou ignorés, peut-être parce que leurs interactions sociales sont affectées négativement par ces traits.

« Nous avons constaté que les personnes ayant un score élevé pour tous les traits sombres percevaient beaucoup plus d’ostracisme que celles ayant un score inférieur dans ces traits », a déclaré Waldeck à PsyPost. « Cela suggère qu’un groupe particulier, que nous appelons les « fortement antagonistes », peut être particulièrement sensible au sentiment d’exclusion. Étant donné que les personnes qui ont un score élevé sur ces caractéristiques peuvent se livrer à l’intimidation ou, dans le cas du narcissisme, réagir de manière agressive une fois qu’elles se sentent ostracisées, cela pourrait constituer un facteur de risque de violence conjugale (entre autres contextes potentiels).

Il est intéressant de noter que le groupe des « manipulateurs malveillants » n’a pas signalé de niveaux d’ostracisme perçus significativement plus élevés que les groupes « moyen élevé » et « moyen faible ». Cela suggère que la possession d’un ou deux traits hautement antagonistes ne prédispose pas automatiquement une personne à percevoir l’exclusion sociale ; c’est plutôt la présence cumulative des quatre traits qui semble intensifier la perception d’ostracisme.

En examinant les prédicteurs individuels, plusieurs se sont démarqués. La psychopathie était un prédicteur positif, indiquant que les individus présentant des traits psychopathiques plus élevés sont plus susceptibles de se sentir ostracisés. Le narcissisme, cependant, était un prédicteur négatif, ce qui implique que les individus présentant des traits narcissiques plus élevés signalent des niveaux inférieurs d’ostracisme perçu.

« C’était surprenant de voir que lorsqu’on examine l’influence du narcissisme seul, il y a un effet différent », a déclaré Waldeck. «Cela a été noté dans nos informations supplémentaires. Nous avons constaté que, isolément, le narcissisme a une relation négative avec l’ostracisme perçu. »

« En d’autres termes, plus les niveaux de narcissisme signalés sont élevés, moins ils se sentent ostracisés. Ce qui est logique : les personnes narcissiques seront probablement protégées contre de tels sentiments en raison d’un ego gonflé (par exemple, « pourquoi les gens m’ignoreraient-ils, je suis génial »). Cependant, ce que notre étude montre, c’est qu’il existe un groupe particulier (les fortement antagonistes) qui comprend des niveaux élevés de narcissisme, ce qui montre l’inverse : ils perçoivent davantage d’ostracisme.

En plus de ces résultats basés sur la personnalité, l’orientation vers l’attachement a également joué un rôle. L’anxiété d’attachement et l’évitement de l’attachement étaient tous deux liés à des perceptions plus élevées d’ostracisme. Les participants souffrant d’anxiété d’attachement, qui craignent souvent l’abandon, étaient plus susceptibles de percevoir l’exclusion, probablement en raison d’une sensibilité accrue aux signaux sociaux. Ceux qui évitent l’attachement, qui préfèrent la distance émotionnelle, peuvent également éprouver un sentiment d’exclusion lorsqu’ils ont l’habitude de se retirer ou de prendre leurs distances, interprétant potentiellement la dynamique sociale normale comme une exclusion.

Mais comme pour toute recherche, il y a quelques mises en garde. L’étude s’est appuyée sur des données autodéclarées, qui peuvent être sujettes à des biais, et n’a pas étudié comment les traits de personnalité pourraient changer au fil du temps en raison des expériences d’exclusion sociale. De plus, l’étude n’a pas exploré les conséquences comportementales potentielles de l’ostracisme perçu, telles que l’agressivité ou le retrait social. De futures études pourraient se concentrer sur ces aspects, en explorant la manière dont différents profils de personnalité réagissent aux sentiments d’ostracisme dans divers contextes.

L’étude, « Démêler l’ostracisme perçu : le rôle des traits antagonistes et de l’orientation de l’attachement», a été rédigé par Daniel Waldeck, Eryn Berman-Roberts, Chris Smyth, Paolo Riva, James Adie, Andrew John Holliman et Ian Tyndall.