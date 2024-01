Traits de personnalité et influence des médias sociaux sur la dépression chez les adolescents

Résumé: Les chercheurs ont étudié le lien entre les différentes plateformes de médias sociaux et les symptômes dépressifs chez les adolescents. L’étude, impliquant 237 participants âgés de 14 à 16 ans, a révélé que les traits de personnalité, en particulier l’extraversion, influencent considérablement la façon dont les adolescents vivent des médias sociaux.

Les plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube ont un impact variable, TikTok étant associé à des symptômes dépressifs plus élevés chez les adolescents sujets aux pensées négatives. La recherche souligne l’importance de prendre en compte les différences individuelles dans la manière dont les médias sociaux affectent la santé mentale.

Faits marquants:

L’étude a révélé qu’Instagram n’affecte peut-être pas les adolescents extravertis, mais peut augmenter les symptômes dépressifs chez ceux dont l’extraversion est faible ou moyenne. L’utilisation de TikTok était liée à des symptômes dépressifs plus élevés, en particulier chez les adolescents enclins à la pensée négative. YouTube a systématiquement montré une association avec des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs, quels que soient la personnalité, le sexe ou l’estime de soi.

Source: Université de Virginie occidentale

Les adolescents qui utilisent les réseaux sociaux sont vulnérables aux symptômes dépressifs et certaines plateformes, comme TikTok, Instagram et YouTube, peuvent être associées à des niveaux de dépression plus élevés que d’autres, selon une étude de l’Université de Virginie occidentale.

Amy Gentzler, professeur de psychologie au WVU Eberly College of Arts and Sciences, ainsi que les étudiants diplômés Jacob Alderson, Jeff Hughes et Matty Johnston, ont publié un article issu d’une étude financée par les National Institutes of Health sur la façon dont les adolescents utilisent les médias sociaux et comment des plateformes spécifiques concernent les symptômes dépressifs. Ils ont pris en compte des attributs tels que le sexe, la personnalité et l’estime de soi.

Alors que des études ont examiné les effets des médias sociaux sur la santé mentale globale des adolescents, Gentzler souhaitait voir comment les individus sont différemment affectés.

“L’objectif était de considérer les individus davantage que la recherche ne l’a fait dans le passé”, a-t-elle déclaré. « C’est bien de regarder votre adolescent et de lui demander : « Qui est-il en tant que personne ? Comment cela influence-t-il la façon dont ils naviguent dans ces applications ? » Je pense que c’est une question beaucoup plus intéressante en tant que chercheur, et qu’elle est également beaucoup plus importante à considérer pour les parents et les éducateurs.

Les recherches de Gentzler ont révélé que la personnalité d’un sujet – en particulier son degré d’extraversion – peut déterminer la façon dont il vit les médias sociaux. Les résultats indiquent que les adolescents ayant des niveaux d’extraversion plus élevés qui utilisent Instagram peuvent souvent ne pas souffrir de dépression, tandis que ceux ayant des niveaux d’extraversion faibles et moyens peuvent être exposés à des symptômes dépressifs plus importants.

Alderson s’est concentré sur le rôle que la personnalité a joué dans l’étude.

“Lorsque nous réfléchissons à la personnalité et aux médias sociaux, nous réfléchissons à la façon dont votre disposition générale influence la façon dont vous naviguez et interagissez avec ces plateformes”, a-t-il expliqué, ajoutant que les plateformes de médias sociaux utilisent des algorithmes prédictifs pour correspondre au contenu que les utilisateurs voient. leur personnalité et leurs intérêts.

“Si votre adolescent est très extraverti ou a même des niveaux d’extraversion moyens, le contenu des médias sociaux qu’il voit et la façon dont il interagit avec ce contenu peuvent différer par rapport aux adolescents moins extravertis”, a poursuivi Alderson.

“Je pense que cela répond à certaines des réactions affectives négatives envers les médias sociaux que nous avons également constatées, en particulier pour une application comme TikTok qui leur est adaptée grâce à un algorithme.”

Les chercheurs pensent qu’il est important que les adolescents prennent note de ce qu’ils ressentent sur une plateforme de médias sociaux.

“Les connaissances que vous avez lorsque vous naviguez dans une application sont importantes”, a déclaré Alderson. « Un adolescent pourrait prendre du recul et se demander : « Qu’est-ce que je consomme sur cette plateforme ? Et quand je parcoure, à quoi est-ce que je pense ? Est-ce que je me sens mieux ou pire après avoir fait défiler TikTok pendant 30 minutes ? Comme le souligne l’étude, il existe différentes manières d’interagir avec les plateformes de médias sociaux, qui à leur tour peuvent influencer la façon dont vous vous sentez après les avoir utilisées.

Cela peut être dû au fait que les adolescents extravertis sont susceptibles d’avoir plus d’amis qui aimeront et interagiront avec leurs publications, rendant ainsi leur expérience sur Instagram plus enrichissante. De plus, les personnes extraverties ont tendance à avoir une attitude plus positive et peuvent interpréter la négativité sur les réseaux sociaux de manière plus positive.

Gentzler a déclaré que l’utilisation passive des médias sociaux plutôt que de communiquer activement directement avec les autres s’est révélée particulièrement problématique pour la santé mentale des adolescents. Alors que les utilisateurs d’Instagram interagissent souvent avec des amis, les utilisateurs de TikTok regardent généralement des vidéos d’étrangers.

TikTok a également été associé à des symptômes dépressifs plus élevés, mais uniquement chez les adolescents qui ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’avoir des pensées et des sentiments négatifs lorsqu’ils utilisaient les médias sociaux. Pour les adolescents qui ont déclaré qu’il était peu probable qu’ils aient des réactions négatives sur les réseaux sociaux, TikTok n’était pas lié à des symptômes dépressifs.

« La comparaison sociale est courante chez les adolescents, tant en personne qu’en ligne », a-t-elle déclaré. “Il est donc possible que ces adolescents qui ont déjà déclaré être sujets à des pensées et des sentiments négatifs se comparent aux personnes qu’ils voient sur TikTok et se sentent par conséquent mal dans leur peau.”

Cette étude suggère également que les adolescents qui étaient plus souvent sur YouTube signalaient des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs, et que l’association ne variait pas en fonction du sexe, de l’estime de soi ou de la personnalité.

L’étude comprenait 237 participants, la plupart originaires de Virginie-Occidentale, âgés de 14 à 16 ans. Gentzler a fait appel à l’aide d’étudiants pour la recherche.

« Grâce au financement du NIH, j’ai pu soutenir les étudiants diplômés en leur octroyant des allocations de recherche », a-t-elle déclaré. “Et en ce qui concerne les étudiants de premier cycle, ils étaient probablement entre 12 et 15 à la fois dans le laboratoire, et ils avaient vraiment beaucoup d’expérience pratique avec ce projet.”

En plus de créer des enquêtes et de planifier, ses assistants de recherche de premier cycle ont contribué à la collecte de données pendant que les responsables de l’étude rencontraient les parents et les adolescents.

“Ils montaient les voitures avec nous à cinq heures du matin pour se rendre aux lycées parce que nous n’allions pas seulement dans le comté de Monongalia – nous étions partout”, a déclaré Gentzler.

« Parfois, les étudiants de premier cycle faisaient des présentations devant des classes entières, essayant d’intéresser les étudiants à notre étude. Les étudiants du premier cycle ont acquis beaucoup d’expérience, et c’était agréable de voir beaucoup d’entre eux poursuivre leurs études supérieures et utiliser ce qu’ils ont appris.

Selon Gentzler, le principal point à retenir est la façon dont les gens réagissent différemment aux médias sociaux.

« Les chercheurs tentent souvent de trouver des associations directes entre le temps passé sur les réseaux sociaux et les symptômes dépressifs », a-t-elle déclaré. « Parfois ça tient, mais ça ne va pas être la même association pour tout le monde. Certaines personnes peuvent être sujettes à plus de mauvais sentiments que de bons lorsqu’elles utilisent les médias sociaux. Nous devons donc reconnaître que nous sommes tous différents.

À propos de cette actualité de recherche sur le neurodéveloppement et la dépression

Auteur: Jake Souche

Source: Université de Virginie occidentale

Contact: Jake Stump – Université de Virginie occidentale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Quelles plateformes de médias sociaux sont importantes et pour qui ? Examiner les modérateurs des liens entre l’utilisation des médias sociaux par les adolescents et les symptômes dépressifs» par Amy Gentzler et al. Journal de l’adolescence

Abstrait

Quelles plateformes de médias sociaux sont importantes et pour qui ? Examiner les modérateurs des liens entre l’utilisation des médias sociaux par les adolescents et les symptômes dépressifs

Introduction

Malgré des recherches approfondies sur les médias sociaux et les risques pour la santé mentale, on n’en sait pas assez sur les différences individuelles dans ces risques.

Méthodes

La présente étude, avec des données collectées de 2018 à 2020, a étudié l’association entre l’utilisation des médias sociaux (totale et pour des plateformes spécifiques) et les symptômes dépressifs dans un échantillon de 237 adolescents américains (M. âge = 15h10 ; ET = 0,49 ; 51,1% de filles et 48,5% de garçons). Nous avons enquêté sur plusieurs modérateurs : le sexe, l’estime de soi, la personnalité et les réactions négatives aux médias sociaux. Les covariables étaient le sexe, le moment du suivi (avant ou pendant la pandémie) et les symptômes dépressifs un an plus tôt.

Résultats

Les résultats ont indiqué qu’un plus grand temps total passé sur les réseaux sociaux était associé à des niveaux plus élevés de symptômes dépressifs. Cet effet s’est avéré pour Instagram, TikTok et YouTube (mais pas pour Snapchat, Facebook ou Twitter). Plusieurs effets modérés ont été constatés. Twitter était associé à davantage de symptômes dépressifs chez les filles mais pas chez les garçons. Une utilisation plus fréquente d’Instagram était liée à des symptômes plus dépressifs chez les adolescents peu ou moyennement extravertis, mais pas chez les adolescents plus extravertis, ce qui suggère que l’extraversion peut être protectrice. Une utilisation plus fréquente de TikTok était associée à des symptômes plus dépressifs, en particulier chez les adolescents qui déclaraient avoir des réactions négatives plus ou moyennes aux médias sociaux un an plus tôt.

Conclusions

Cette étude suggère que certains adolescents peuvent courir un risque accru de problèmes de santé mentale graves, comme des symptômes dépressifs élevés, lorsqu’ils utilisent plus fréquemment TikTok, Instagram ou Twitter, soulignant l’importance d’examiner les différences individuelles et les plateformes de médias sociaux particulières.