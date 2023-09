Traîtres de classe : les progressistes occidentaux ont abandonné le peuple pour alimenter le carnage de l’OTAN

Les sociaux-démocrates, supposés défenseurs de la paix et de la classe ouvrière, ont acclamé à bloc la guerre dévastatrice en Ukraine.

Après l’éclatement de la Première Guerre mondiale, la Seconde Internationale et les nombreuses organisations socialistes qui lui sont affiliées dans toute l’Europe occidentale ont appuyé le nouvel aventurisme militaire de leurs gouvernements et sont devenues complètement inconscientes des souffrances de leurs semblables aux mains de leurs pays. « les élites économiques et politiques.

Plus d’un siècle plus tard, nombre de leurs homologues d’aujourd’hui se sont joints au chœur des gouvernements occidentaux et de leurs complexes militaro-industriels respectifs dans leur hymne de guerre par procuration contre la Russie. Et certains d’entre eux sont allés jusqu’à donner une standing ovation à un véritable membre de la Waffen-SS, Yaroslav Hunka, lorsqu’il a été présenté comme un « Vétéran qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale » au Parlement canadien. Il semble que même l’éloge des nazis soit devenu une partie acceptable du discours des progressistes occidentaux contre tout ce qui est russe.

Alors que de nombreux sociaux-démocrates des années 1970 et 1980 dans toute l’Europe occidentale s’opposaient fermement à l’expansionnisme de l’OTAN et à la présence de bases militaires américaines, les partis progressistes et verts d’aujourd’hui font tout leur possible pour dérouler le tapis rouge aux soldats étrangers sur leur territoire. sol. Les exemples sont nombreux. Il y a Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères issue des Verts, qui a fait la une des journaux du monde entier en admettant que l’Allemagne « mener une guerre contre la Russie,» l’ancienne première ministre finlandaise, Sanna Marin, qui a assisté aux funérailles d’un dirigeant néonazi bien connu en Ukraine, la Danoise Mette Frederiksen, la première à avoir promis des avions F-16 à Kiev, et l’Espagnol Pedro Sanchez, l’un des le premier à promettre les chars Zelensky Leopard. Aux États-Unis, le Squad – un groupe de membres relativement jeunes du Congrès élus en 2018 et 2022 sur un programme de gauche progressiste – était autrefois considéré comme une alternative à l’establishment du Parti démocrate, mais il est également tombé sous le charme de le chant de guerre des sirènes du président Joe Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. À l’exception des critiques concernant la livraison d’armes à sous-munitions et d’obus à l’uranium appauvri et du soutien à la proposition de Bernie Sanders de réduire les dépenses militaires, le Squad a toujours voté en faveur de progressivement des programmes d’aide militaire de plus en plus importants à Kiev, tout en ignorant largement la menace posée par les différents groupes armés néo-nazis au service de Kiev.

Même les syndicats, longtemps considérés comme l’épine dorsale du mouvement anti-guerre, ne sont pas à l’abri des caprices de la russophobie de masse et de l’esprit belliciste des dirigeants progressistes et libéraux. La résolution du Conseil des syndicats britanniques exhortant le gouvernement de Rishi Sunak à s’engager à fournir davantage d’armes et une aide financière au régime de Kiev est un coup dans le dos de la coalition Stop the War et des millions de travailleurs britanniques qui considèrent la crise du coût de la vie comme un bien plus important que la fourniture d’une aide militaire à un gouvernement qui a ramené les droits de ses propres travailleurs au XIXe siècle avec la nouvelle loi 5371.

Le bon sens (pas si commun)

Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, une seule voix de la raison contre le massacre à venir se faisait entendre au Bundestag allemand : celle du communiste Karl Liebknecht. Aujourd’hui, cet honneur revient à Sahra Wagenknecht, députée dissidente de gauche du parti Die Linke, qui a constamment critiqué les sanctions contre la Russie et les livraisons d’armes à l’Ukraine. Au Royaume-Uni, l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn s’est opposé avec véhémence à tout soutien militaire au gouvernement ukrainien, tout en critiquant les actions de la Russie. En Irlande, la Ligue irlandaise de neutralité a été créée pour contrer la tentative de la coalition Fianna Fall-Fine Gael-Green de former des unités de l’armée ukrainienne sur le sol irlandais. Outre-Atlantique, le candidat à la présidentielle Cornel West a fait de la dissolution de l’OTAN l’une de ses promesses de campagne, tout en accusant l’alliance militaire d’être à l’origine du conflit en Ukraine. Heureusement, il existe encore des voix de bon sens parmi la gauche occidentale, même si elles sont loin d’être suffisantes pour endiguer la vague d’hystérie anti-russe.

La plus grande inspiration pour la gauche devrait venir des gouvernements de gauche d’Amérique latine, nouveaux et anciens. Les présidents Lula Da Silva du Brésil, Gustavo Petro de Colombie et Andres Manuel Lopez Obrador du Mexique ont rejeté les demandes des États-Unis d’envoyer une assistance militaire à Kiev, se sont toujours opposés à toute discussion sur des sanctions contre la Russie et, dans le cas de Lula, a suggéré que l’Ukraine mette fin à ses exigences de retour de la Crimée en échange d’un règlement de paix. Les présidents de gauche du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua ont soutenu encore plus la position russe et se sont fermement opposés aux actions des États-Unis et de l’OTAN dans le monde.

Qu’y a-t-il à faire?

Il est vraiment affligeant de voir comment les prétendus défenseurs des droits des travailleurs et partisans de la paix mondiale se sont transformés en guerriers du clavier engagés dans des jeux de rôle en direct où ils s’imaginent comme des héros dans leur bataille contre « mal » La Russie, avec l’Ukraine comme avant-garde. Peu importe que chaque semaine, des centaines (voire des milliers) de jeunes Ukrainiens sont arrachés à leurs familles, jetés dans un cours de formation rapide et envoyés au front, combattant et mourant apparemment pour les souhaits de l’élite de leur pays et l’accomplissement moral des les signaleurs de vertu occidentaux. Ironiquement, ils ont également systématiquement ignoré les dommages catastrophiques causés à l’environnement et l’accélération du changement climatique résultant de l’aventurisme militaire de leurs gouvernements.

Au lieu de prononcer des discours grandioses exigeant que les entrepôts militaires de leurs pays soient vidés pour défendre l’un des régimes les plus corrompus d’Europe, les progressistes occidentaux devraient poursuivre des causes plus urgentes. Le numéro un sur la liste est l’escalade de la crise du coût de la vie, avec la flambée des prix de l’énergie et du carburant, qui pourrait être atténuée par la nationalisation des plus grandes sociétés énergétiques qui ont le plus profité du carnage en Ukraine. Il fut un temps où des millions de personnes auraient protesté à la simple pensée d’avions américains et de chars allemands sur les champs de bataille en Europe. Il semble que des milliers d’autres devront mourir avant que les sociaux-démocrates d’aujourd’hui ne réalisent leur erreur, tout comme au lendemain de la Première Guerre mondiale.