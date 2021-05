Olivia Rodrigo transforme le chagrin en chanson à succès après chanson à succès.

Le premier album de l’auteur-compositeur-interprète de 18 ans « Sour » (disponible maintenant) est brut, honnête et accrocheur.

« Sour » donne vie à la dualité de la vraie sauvagerie enveloppée d’innocence que Rodrigo incarne dans sa musique. C’est doux sur le plan sonore, mais mélodramatique et maussade – et pas de la manière condescendante que les adultes ont tendance à parler des adolescentes et de leurs sentiments. Il y a une philosophie de Sour Patch Kids («D’abord ils sont aigres, puis ils sont doux») avec le titre de l’album et la pochette qui joue sur la même nostalgie juvénile que la musique.

Rodrigo est l’un des premiers d’une nouvelle génération d’auteurs-compositeurs à émerger du camp d’entraînement officieux de Taylor Swift, apprenant les Swift-isms presque par osmose après plus d’une décennie d’écoute de la musique country devenue pop star.

Certains pensaient que Rodrigo, l’héritier chéri de Disney apparemment comme la star de « High School Musical: The Musical: The Series » de Disney +, serait un flash dans la casserole après le succès fulgurant de son premier single « Drivers License ». La ballade de puissance a fait ses débuts au sommet du palmarès Billboard Hot 100, et elle y est restée huit semaines consécutives, en plus de remporter le record Spotify du plus grand nombre de streams d’une chanson en une seule semaine.

Le single a également engendré le bavardage scintillant d’un triangle amoureux entre Rodrigo, son ex-petit ami apparent / co-star de « HSM: TM: TS » Joshua Bassett et sa collègue actrice et chanteuse de Disney Sabrina Carpenter, qui a pris la chanson de rupture dans une autre stratosphère.

Mais ensuite, elle a enchaîné avec le rêveur «Deja Vu» et le pop-punk «Good 4 U», et le trio des singles de l’oreille-ver ne s’est pas retenu.

Vous pouvez ressentir les émotions et entendre les expressions physiques qui l’accompagnent, du rire moqueur à 0:48 sur «Deja Vu» et le roulement des yeux de la chanson («Je parie que vous lui dites comment vous adorer her ») au fracas frustré des membres du refrain« Good 4 U ».

Les trois singles sont sur l’album studio de 11 chansons, sur lequel Rodrigo a écrit ou co-écrit chaque piste.

L’album débute avec « Brutal », une tirade de rock alternatif insécurisée en colère qui se termine par une confession chuchotée de doute de soi, un autre phénomène de la pop adolescente Billie Eilish. Elle expose tout là-bas, même si ce n’est pas «joli». Elle est claire que cela ne doit pas être: « J’ai l’impression que personne ne veut de moi // Et je déteste la façon dont je suis perçu // Je n’ai que deux vrais amis // Et dernièrement, je suis une épave nerveuse. » C’est l’essence qui permet à la voiture de démarrer le voyage à travers une rupture, et Rodrigo traverse une gamme d’émotions: le déni, la colère, la tristesse, le désespoir et l’acceptation.

Les influences de Swift sont ressenties le plus fortement sur « Traitor », « 1 Step Forward, 3 Steps Back » et « Favorite Crime », des ballades douces avec des accompagnements de guitare simples qui sur la pointe des pieds à travers les pièges d’une relation a tourné au vinaigre. (Les deux se sont rencontrés officiellement en personne aux Brit Awards ce mois-ci, et Swift partage un crédit d’écriture sur « 1 Step Forward, 3 Steps Back » pour son échantillon de sa chanson « New Year’s Day ».)

« Il vous a fallu deux semaines pour sortir et sortir avec elle // Je suppose que vous n’avez pas triché, mais que vous êtes toujours un traître, » chante Rodrigo sur « Traître », le chagrin d’amour se répercutant à travers chaque couplet. Elle peint une image dramatique d’un amour passé (« Et j’ai regardé pendant que vous fuyiez la scène // Les yeux de biche pendant que vous m’enterriez // Un cœur brisé, quatre mains ensanglantées ») sur « Favorite Crime.

Et même si elle pleure de ne pas être «Assez pour toi», elle réalise également des choses au milieu de son auto-dépréciation: «Rien ne vous suffit», chante-t-elle.

« Happier », comme le reste de l’album, est insignifiant dans la façon dont vous écrivez vos pensées les plus honnêtes dans un journal et vous les enfermez loin des regards indiscrets, en n’admettant que ces sentiments désordonnés, méchants et vindicatifs envers vous-même. C’est bon si tu es heureuse, mais pas plus heureuse que tu ne l’étais avec moi, chante-t-elle.

Le bruit sourd « Jalousie, Jalousie » est dans la même veine, une page qui pourrait être arrachée du journal de n’importe quelle lycéenne (ou vraiment, du journal de n’importe quelle femme, si nous sommes honnêtes): « Je veux être toi si mauvais et je ne te connais même pas // Tout ce que je vois, c’est ce que je devrais être // Plus heureux, plus joli, jalousie, jalousie. «

« Hope Ur OK » est appelé à devenir un hymne pour l’opprimé, semblable au « Beautiful » ou Logic de Christina Aguilera, au « 1-800-273-8255 » de Khalid et Alessia Cara. C’est un doux cri de ralliement: « Eh bien, j’espère que vous savez à quel point je suis fier que vous ayez été créé // Avec le courage de désapprendre toute leur haine // Dieu j’espère que tu es plus heureux aujourd’hui // Parce que je t’aime, et J’espère que tu vas bien. «

Certaines personnes n’aimeront pas la musique ou n’obtiendront pas l’attrait, mais l’authenticité et les émotions universelles des chansons ne peuvent être niées. Rodrigo est autorisée à prendre le volant de sa carrière dès le début, et la première destination – bien que « Sour » – semble plutôt douce.

