Traitez l’héritage hollywoodien de Williams : les co-stars et amis rendent hommage à la vie et à la carrière de l’acteur

Treat Williams a eu une carrière de plus de 50 ans dans le divertissement, avec plus de 120 crédits de films, de télévision et de théâtre à son nom lorsqu’il est décédé tragiquement dans un accident de moto à 71 ans.

Williams était un acteur polyvalent et bien-aimé à l’écran et hors écran, avec des amis et des co-stars partageant une vague de chagrin suite à sa mort.

L’acteur né dans le Connecticut a fait ses débuts au théâtre et est apparu dans la production originale de Broadway de « Grease » en tant que Danny Zuko, en remplacement. (John Travolta est également apparu dans la production de Broadway, en tant que T-Bird Doody avant de jouer Danny dans le film de 1978).

Il a fait ses débuts au cinéma dans le film « Deadly Hero » de 1975 en tant qu’officier de police, avant de décrocher l’un de ses rôles les plus connus dans « Hair ».

« Hair », l’adaptation cinématographique de 1979 du spectacle de Broadway, mettait en vedette Williams dans le rôle du hippie radical George Berger dans une performance de star, qui lui a également valu une nomination pour la nouvelle star de l’année Golden Globe.

TRAITEZ WILLIAMS, ACTEUR DE « BLUE BLOODS », MORT À 71 ANS SUITE À UNE COLLISION DE VÉHICULES DANS LE VERMONT

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

Beverly D’Angelo, qui a partagé la vedette dans « Hair » avec Williams, a partagé le dernier échange de texte entre les deux après avoir appris la mort de Williams.

Elle a écrit : « Hey Treatski. Merci d’avoir appelé, je t’aime », et il a répondu avec trois émojis en forme de cœur et « Bonne conversation », suivis d’une photo du cockpit d’un avion qu’il pilotait (un passe-temps favori de la star ).

« Je le remerciais après notre dernier appel téléphonique quelques minutes plus tôt, je voulais le commémorer, je suppose – nous nous sommes toujours donné des discours d’encouragement comme les enfants que nous avions été », a écrit D’Angelo sur Instagram.

Les deux ont également joué dans un téléfilm de 1984 « A Streetcar Named Desire », avec Williams dans le rôle de Stanley Kowalski, marié à Stella de D’Angelo.

« Au fur et à mesure des années », a partagé D’Angelo. « Toujours revisiter l’ancien et accueillir le nouveau. Blagues intérieures et affection extérieure. Une si belle amitié… J’espère que vous entendrez tout le monde chanter vos louanges Treat, tu vas me manquer. Je pleure pour toi. Fly. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

ALORS/MAINTENANT : LE CAST DE « NATIONAL LAMPOON’S CHRISTMAS VACATION »

Williams a joué dans une variété de films dans les années 70 et 80, dont « Prince of the City », qui lui a valu une nomination aux Golden Globe du meilleur acteur, la comédie de Steven Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale « 1941 », « The Eagle Has Landed » et « Once Upon une époque en Amérique. »

James Woods, co-vedette de Williams dans « Once Upon a Time in America », a partagé un hommage affectueux à l’acteur sur Twitter.

« Treat et moi avons passé des mois à Rome pour filmer Il était une fois en Amérique. Il peut être assez solitaire sur la route pendant un long tournage, mais sa bonne humeur et son sens de l’humour résilients étaient une aubaine. Je l’aimais vraiment et je suis dévasté que il est parti », a déclaré Woods.

JAMES WOODS PORTE DE L’OR À L’ANNULAIRE AVEC SARA MILLER APRÈS AVOIR CÉLÉBRÉ UN NOUVEAU MARIAGE SUR INSTAGRAM

La carrière de Williams s’est poursuivie, avec des dizaines de rôles au cinéma, dont « The Phantom », « The Devil’s Own » et « The Deep End of the Ocean », pour n’en citer que quelques-uns.

Kim Cattrall a tweeté une photo des deux ensemble tirée de leur film de 1999 « 36 heures pour mourir » et a écrit : « Je suis sous le choc ! RIP Cher Treat. Mes condoléances à Pam, Gilles, Ellie et à la famille. Un acteur merveilleux et ami. »

Tout au long de sa carrière, Williams avait fait sa part d’apparitions à la télévision avant de décrocher le rôle principal du Dr Andrew « Andy » Brown dans « Everwood » en 2002. L’émission suivait le personnage de Williams déplaçant sa famille dans la ville fictive du Colorado, et présentait Chris Pratt dans un premier rôle.

CHRIS PRATT S’EST SENTI « CASSÉ » AVANT DE RENCONTRER « LA FEMME DE SES RÊVES » KATHERINE SCHWARZENEGGER À L’ÉGLISE

Emily VanCamp, qui a joué l’intérêt amoureux du fils du personnage de Williams, a partagé une jeune photo de Williams sur son Instagram, en écrivant : « Les nombreuses fois où nous avons travaillé ensemble, c’est toujours merveilleux et j’étais toujours excitée pour la prochaine fois. Envoi de tout mon amour à ta famille Treat. Vole haut mon ami.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Williams est apparu plus tard dans des rôles sur « White Collar », « Chicago Fire » et « Chesapeake Shores ».

Matt Bomer a partagé son chagrin pour Williams, qui a joué son père dans la série « White Collar ».

« C’est difficile, et je n’aime pas faire ça sur les réseaux sociaux, mais je veux partager à quel point Treat Williams était un trésor absolu, à la fois en tant qu’acteur et en tant que personne », a écrit Bomer sur Instagram. « J’étais tellement honoré qu’il ait accepté de jouer mon père sur White Collar, et il a sauté dedans et a fait de chaque jour sur le plateau une joie. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Il a poursuivi : « Je t’en prie, tu étais un acteur incroyable et une personne encore meilleure et tu vas me manquer. Je me considère tellement chanceux de t’avoir connu. »

Sharon Lawrence, avec qui Williams a joué dans le film Hallmark « The Christmas House », a tweeté des photos du plateau et a écrit : « C’est comme ça que ça faisait d’être avec #TreatWilliams. Toujours une aventure joyeuse. Je suis juste abasourdi. Mon cœur me fait mal pour la perte. Quel homme remarquable.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Des hommages ont également afflué de partout à Hollywood de la part d’amis, de co-stars et de fans célèbres de l’acteur, notamment Lou Diamond Phillips, Malcolm MacDowell, Sam Neill et bien d’autres.

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, s’est également souvenue de la star avec une publication sur ses histoires Instagram (Alec et Williams avaient joué ensemble dans le film « Drunk Parents ».)

« Nous nous sentons malades… Nos cœurs sont brisés… reposez en paix, cher ami », a écrit Hilaria.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Billy Baldwin a également rendu hommage au défunt acteur avec un message touchant sur Twitter.

« Il avait tout. Intelligent. Talentueux. Drôle. Charmant. Réussi. Beau. Compatissant. Cœur d’or. Et ce nom… Treat Williams. Il se souciait vraiment et profondément de ce qui se passait ici en Amérique et dans le monde », a-t-il déclaré. écrit.

Williams est également apparu dans « Dolly Parton’s Christmas on the Square » et a récemment eu un rôle récurrent dans la série CBS « Blue Bloods », aux côtés de Tom Selleck et Donnie Wahlberg.