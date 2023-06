Traitez la dernière photo de Williams avant la mort révélée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Dee Cercone/Everett Collection

Everwood alun Traiter Williams a publié une photo et une vidéo sur sa page Instagram quelques heures avant qu’il ne soit tué dans un accident de moto le lundi 12 juin. Les messages montraient sa vie tranquille dans sa ferme du Vermont. Il a d’abord partagé la photo, qui montrait l’herbe verte roulante et le hangar clôturé devant lui alors qu’il était assis sur sa tondeuse à gazon. « Il n’y a pas de meilleure odeur que le foin fraîchement fauché », a-t-il légendé l’image.

La vidéo qu’il a partagée lundi offrait une autre vue de sa ferme alors qu’il faisait un panoramique de gauche à droite. Les images montraient d’abord plusieurs bâtiments de ferme blancs qui cédaient la place à des clôtures bordées d’arbres, puis à un champ ouvert. « Hay day », Treat a simplement légendé la photo.

La nouvelle de la mort de Treat a été révélée lundi soir. « Il a été tué cet après-midi. Il tournait à gauche ou à droite [and] une voiture l’a coupé », son agent, Barry McPhersondit PERSONNES. « Je suis juste dévasté. C’était le gars le plus gentil. Il était si talentueux. Treat avait 71 ans quand il est mort.

L’acteur a souvent posté sur la vie dans sa ferme. Deux jours seulement avant sa mort subite, il a partagé une photo de lui-même en train de savourer une tasse de café sur son porche en pyjama. La photo montrait sa vue : un magnifique champ vert derrière une grange en bois classique. Bien que Treat semblait parfaitement heureux de rester dans sa vaste ferme, il semblait parfois ravi ailleurs. Au cours des dernières semaines, par exemple, il a posté une photo de lui conduisant un bateau à moteur et posant avec un petit avion qu’il a déclaré avoir emmené en Virginie pour la journée.

Lors d’une interview en 2016, Treat a parlé du plaisir qu’il ressentait dans sa résidence et pourquoi il l’a tellement montré en ligne. « Si vous revoyez mes photos, vous verrez que j’aime les bâtiments qui commencent à s’effondrer magnifiquement mais sur lesquels poussent de belles vignes. Et beaucoup de vieilles granges. J’ai toujours aimé le Vermont, et c’est une sorte de façon de partager ça avec les gens », a-t-il déclaré. Mes pensées dévotionnelles en 2016.

« Je n’ai vraiment jamais [posted] obtenir des abonnés ; c’est juste une sorte de besoin que vous avez », a-t-il ajouté. « Certaines personnes veulent peindre un tableau, et c’est en quelque sorte ma façon d’exprimer mon amour de la terre et de mon environnement là-bas. »

Treat a laissé derrière lui sa femme de 35 ans, Pam Van Santet leurs deux enfants, Gill et Élie, quand il est mort. À part EverwoodTreat est également apparu dans des émissions telles que Côtes de Chesapeake et Le feu de Chicago. Il était également connu pour les années 1979 Cheveux et 1998 Profond En haussequi mettait en vedette Michelle Pfeiffer et Whoopi Goldberg.

