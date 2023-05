Traiter tout ce qui a été dit sur l’attaque du drone russe avec scepticisme | Nouvelles du monde

Ce n’est pas la première fois que des drones attaquent Moscou. Et ce n’est peut-être pas le plus important.

L’attaque du drone contre le Kremlin était plus significative en termes de cible.

Deux drones ont été utilisés à l’époque et jusqu’à présent, Sky News ne peut pas dire avec certitude que plus de deux drones ont été utilisés dans l’attaque d’aujourd’hui – même si différentes sources russes revendiquent des chiffres allant de huit à 25 à 32.

Et il est loin d’être clair qui était responsable. Était-ce la Russie qui attaquait sa propre capitale ? Cela semble fou, mais parfaitement plausible. Était-ce une faction russe mécontente ? Aussi possible. Ou Ukrainiens ? Sûrement les coupables les plus probables ? Pas nécessairement.

Des experts en drones passeront la journée à essayer d’identifier les drones utilisés, en se penchant sur les silhouettes de fuselage. Cela aidera à attribuer le blâme mais pas définitivement.

Si les observateurs de drones occidentaux peuvent identifier les conceptions ukrainiennes, les Russes peuvent les copier, s’ils veulent vraiment aller jusqu’à créer un incident sous fausse bannière.

Plus utile pourrait être de déterminer qui a le plus à gagner.

Car la Russie simulant une attaque de drone ukrainien sur Moscou aide à aliéner le soutien occidental à Kiev.

L’Ukraine est censée avoir donné des assurances irréfutables qu’elle ne lancerait pas d’attaques contre la Russie elle-même.

Cela aide également à effrayer sa propre population, galvanisant le soutien contre l’ennemi.

Si cela semble tiré par les cheveux, rappelez-vous qu’une série d’attentats à la bombe contre des appartements à Moscou en 1990, qui ont tué plus de 300 personnes et ont servi de prétexte à la guerre tchétchène qui a assuré l’ascension de Vladimir Poutine, sont maintenant considérées comme l’œuvre du FSB russe. agence d’espionnage.

Cela donne également aux Russes une justification de leurs attaques barbares incessantes contre Kiev, car ils peuvent désormais affirmer que les Ukrainiens y participent également.

Une faction russe voyou peut-être ? Aussi possible. Les drones sont tombés dans une zone où vivent certaines des élites du pays et donnent l’impression que le régime de Poutine est faible.

Yevgheny Prigozhin, qui dirige le groupe de mercenaires Wagner, s’est déjà prononcé pour condamner le gouvernement d’avoir laissé la capitale exposée.

L’Ukraine a moins à gagner de cet épisode.

Cela fait le jeu des ennemis en Occident, en particulier ceux en Amérique qui veulent fermer le robinet de l’aide militaire américaine.

Les Ukrainiens ne peuvent pas tenir parole, diront-ils, ou ne peuvent pas se contrôler.

Cela affaiblit également la position morale de Kiev. Depuis un an et demi, il condamne la Russie pour son attaque arbitraire volontaire contre des bâtiments civils.

Maintenant, il semble faire la même chose.

Bien sûr, les Ukrainiens attaquent les infrastructures civiles profondément en Russie depuis des mois maintenant, des raffineries de pétrole aux dépôts.

Mais les bâtiments résidentiels de la capitale sont d’un ordre différent et hors de caractère. Si l’Ukraine fait cela, cela n’est expliqué que dans le cadre du prélude à la contre-offensive tant attendue.

Une partie d’un schéma, pour énerver l’ennemi, avec ces étranges raids transfrontaliers à Belgorod et Bryansk.

Gardez l’ennemi sur ses gardes, sondez ses faiblesses, montrez que personne n’est en sécurité avec la grande poussée dans quelques jours seulement.

Mais cela ne tient que si cette offensive est vraiment imminente.

Nous le disons depuis des jours – des semaines maintenant – et aucun signe encore de la contre-attaque tant vantée de l’Ukraine.

Jusqu’à ce que cela se produise et qu’un récit convaincant émerge, traitez tout ce qui se passe dans cette guerre et tout ce qui en est dit avec scepticisme.

Personne ne sait rien avec certitude.