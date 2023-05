Traiter le déficit en AAT et la MPOC

Le déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT) est une maladie héréditaire rare qui peut entraîner une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) grave. Bien qu’il n’y ait pas de remède, les traitements et les changements de mode de vie peuvent vous aider à gérer vos symptômes et à protéger vos poumons contre d’autres dommages. La MPOC est un groupe d’affections pulmonaires qui comprend l’emphysème et la bronchite chronique. Les symptômes les plus courants que les gens ont lorsque la maladie pulmonaire se développe en raison d’un déficit en AAT sont : Respiration sifflante

Essoufflement

Une toux chronique avec des mucosités

Rhumes répétés

Pneumonie Ronald Crystal, MD, président de la médecine génétique chez Weill Cornell Medicine, a déclaré que les personnes sont le plus souvent diagnostiquées avec un déficit en AAT après avoir consulté leur médecin en raison d’un essoufflement. « Ils montent un escalier et ils sont essoufflés. Ils montent les marches du métro et sont essoufflés. Ils essaient de courir, disons après un bus ou quelque chose comme ça, et ils sont essoufflés », explique Crystal, également médecin pulmonaire qui a traité plus de 500 personnes atteintes de la maladie.

« La plupart des gens l’attribuent à, disent: » Eh bien, je vieillis, je ne suis pas en forme, je suis en surpoids « , et ils remettent en quelque sorte cela à plus tard jusqu’à ce que ça continue et que ça empire. Mais plus vous attendez pour obtenir un traitement, plus vos poumons peuvent être endommagés.