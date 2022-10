Traiter la spondylarthrite ankylosante avec des produits biologiques

« Nous sommes surtout préoccupés par ces effets secondaires chez les personnes âgées, car ce sont elles qui sont déjà à risque pour ces maladies. Mais pour un patient plus jeune dans la vingtaine ou la trentaine nouvellement diagnostiqué avec la maladie, c’est beaucoup moins préoccupant », déclare Gensler. «Nous n’avons pas encore de données de sécurité à long terme sur les produits biologiques au-delà d’environ 2 décennies, donc on ne sait toujours pas quels seraient les effets de ces médicaments sur les patients qui les prennent pendant la majeure partie de leur vie. C’est pourquoi nous préférerions commencer par un AINS, puis escalader si nécessaire. »

L’inconvénient des AINS est que pour rester sans symptômes, la plupart des gens ont besoin de doses très élevées. Au fil du temps, cela peut entraîner des effets secondaires tels que des saignements d’estomac et un risque accru de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Ils prescriront également une thérapie physique pour aider à conjurer la colonne vertébrale «gelée» et la raideur générale qui peuvent survenir avec la spondylarthrite ankylosante.

“Ces médicaments sont les plus courants que nous utilisons, et pour une bonne raison : un pourcentage énorme de patients sont capables de contrôler leurs symptômes avec eux”, explique Desir.

En général, Gensler dit que vous devriez envisager un produit biologique si :

Vous avez essayé un cours d’AINS et de physiothérapie pendant quelques semaines et êtes toujours gêné par les symptômes.

Vos radios montrent déjà que vous avez beaucoup de dégâts au niveau de vos articulations sacro-iliaques, les articulations qui relient votre colonne vertébrale à votre os pelvien.

Vous vivez déjà depuis longtemps avec la spondylarthrite ankylosante.

Cela peut parfois prendre jusqu’à 10 ans pour que les personnes soient diagnostiquées avec cette condition.

“Parfois, les patients viennent pour la toute première visite avec une douleur extrême et très handicapés, et ils disent que leur qualité de vie est terrible et qu’ils feraient n’importe quoi pour la ramener à un état où ils peuvent à nouveau fonctionner”, dit Gensler.