Traiter la douleur liée à la SEP avec la réalité virtuelle

Par Leigh Charvet, PhD, neuropsychologue clinique, raconté à Alyson Powell Key

Charvet et Martin Malik ont ​​co-présenté l’étude “Virtual Reality as an Intervention for Chronic Pain in Multiple Sclerosis” lors de la 73e réunion annuelle de l’American Academy of Neurology, du 17 au 22 avril 2021, où les scientifiques discutent des dernières recherches sur la SEP et d’autres affections cérébrales et nerveuses.

La réalité virtuelle se développe rapidement, tant du point de vue technologique que de son utilisation dans toutes sortes d’applications de soins de santé. Il fournit un environnement 3D dans lequel vous êtes psychologiquement immergé, y compris toutes les expériences sensorielles. C’est comme un environnement de film en 3D complet.

La réalité virtuelle est également beaucoup utilisée maintenant pour l’éducation médicale, permettant aux médecins d’aller dans le cœur, de parcourir le cerveau ou de voir des maladies. Il est également utilisé en rééducation pour rendre l’exercice plus agréable et donner des informations qui peuvent aider à la récupération.