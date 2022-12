Traiter la cause première – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En tant que citoyens, nous devons nous unir et demander à nos élus de travailler dans le meilleur intérêt de tous. Peu importe de quel côté de l’allée vous vous trouvez, nous devons penser par nous-mêmes et ne pas simplement croire ce que les politiciens ou les médias nous disent. Ne me croyez pas sur parole ni celle de quelqu’un d’autre. Regardez cela par vous-même.

Chicago, le comté de Cook et plusieurs autres villes, dont Highland Park, ont des lois strictes interdisant les mêmes articles que ceux proposés dans HB 5855 qui affecteront l’ensemble de l’État. Si cela n’a pas fonctionné dans les endroits avec lesquels ils ont un problème, pourquoi penserait-on que l’élargir pour inclure des citoyens respectueux des lois ailleurs serait utile ?

Nous devrions tous exiger que l’on se concentre sur de vraies solutions pour s’attaquer à la ou aux causes profondes du problème. En même temps, nous devrions tenir les responsables des crimes commis responsables, qu’il s’agisse d’incarcération ou d’internement dans un établissement de santé mentale.

Veuillez commencer à penser par vous-même. Si vous avez besoin de freins pour votre voiture, j’espère que vous n’irez pas acheter un phare pour le réparer. Exigez de vraies solutions et non des stratagèmes politiques de bien-être. Les personnes – et non les objets inanimés – sont à l’origine du problème.

Doug Gibbs

Sheridan