Des scientifiques californiens ont créé une version non hallucinogène de l’ibogaïne, un médicament psychédélique qui, selon eux, pourrait traiter plusieurs maladies allant de la dépression, de la toxicomanie et des troubles psychiatriques au SSPT.

La nouvelle molécule, nommée tabernanthalog ou TBG, est un analogue synthétique de l’ibogaïne, qui conserve tous les bénéfices thérapeutiques rapportés sans aucun des effets secondaires qui incluent des hallucinations mais aussi une toxicité cardiaque.

Des preuves anecdotiques suggèrent que l’ibogaïne peut réduire les envies de drogue et prévenir les rechutes, mais les recherches existantes sur les psychédéliques psychoactifs sont souvent désordonnées et compliquées compte tenu de la durée et du degré de surveillance des patients requis pour des raisons de sécurité.

«Les psychédéliques sont parmi les médicaments les plus puissants que nous connaissons qui affectent le cerveau», a déclaré David Olson, professeur adjoint de chimie à l’Université de Californie, Davis et auteur principal de l’article. «C’est incroyable à quel point nous en savons peu sur eux.»

Les effets secondaires de l’ibogaïne comprennent des hallucinations et une toxicité cardiaque, ce qui lui confère une classification de substance contrôlée de l’annexe 1 en vertu de la loi américaine. Mais l’analogue synthétique produit par Olson et son équipe est soluble dans l’eau, moins toxique que son homologue naturel et présente un risque considérablement réduit de provoquer un arrêt cardiaque chez les patients.

Les chercheurs ont noté que le médicament avait des effets similaires sur les cellules nerveuses que ceux observés dans des médicaments comme la kétamine, le LSD, la MDMA et le DMT.

Dans les essais sur les animaux, le médicament s’est révélé prometteur pour traiter la toxicomanie chez la souris, tandis que la contraction de la tête associée aux hallucinations était absente, indiquant une psychoactivité considérablement réduite.

Les souris entraînées à consommer de l’alcool ont réduit leur consommation après une dose de TBG.

Les rats entraînés à l’aide d’indices audiovisuels pour s’attendre à des doses d’héroïne qui ont développé des symptômes de sevrage lorsque l’opiacé a été enlevé ont également vu des améliorations significatives dans la prévention des rechutes grâce au traitement TBG.

Les chercheurs soupçonnent que le psychédélique synthétique modifie les neutrons dans les circuits cérébraux associés à la dépression, à l’anxiété, au SSPT et à la toxicomanie, et qu’il peut s’avérer être un médicament révolutionnaire polyvalent pour traiter certaines des conditions les plus insolubles qui affligent l’humanité.

«Nous nous sommes concentrés sur le traitement d’une maladie psychiatrique à la fois, mais nous savons que ces maladies se chevauchent», Dit Olson. «Il pourrait être possible de traiter plusieurs maladies avec le même médicament.»

«Nous avons besoin d’un médicament que les gens peuvent conserver dans leur armoire à pharmacie et c’est un pas important dans cette direction», il ajouta.

