Traitement réservé par Meghan Markle au personnel au fil des ans – liste complète des accusations | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a fait la une des journaux pour diverses raisons au fil des ans, l’une étant le traitement qu’elle aurait réservé au personnel. Bien que la duchesse de Sussex ait été placée sous le surnom de « Duchesse Difficile », Meghan, 43 ans, a nié à plusieurs reprises et avec véhémence les allégations selon lesquelles elle aurait maltraité le personnel, son équipe qualifiant ces allégations de « campagne de diffamation calculée basée sur une désinformation trompeuse et préjudiciable ». . Cependant, avec la démission d’un certain nombre de ses employés et leur départ peu de temps après leur arrivée, les gens se demandent s’il y a du vrai dans les allégations, qui remontent à son époque en tant que membre senior de la famille royale. L’une des premières allégations à émerger a été faite par un correspondant royal qui a déclaré qu’une Meghan Markle enceinte se serait « tournée et sifflée » contre l’un des membres de son personnel lors d’une tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Tonga et aux Fidji à l’automne 2018. Rebecca English du Daily Mail a déclaré: « J’étais là à ce moment-là et j’ai vu Meghan se retourner et ‘siffler’ un membre de son entourage, clairement incandescent de rage à propos de quelque chose, et exiger de partir. « Plus tard, j’ai vu cette même femme, membre du personnel en grande détresse, assise dans une voiture officielle, les larmes coulant sur son visage. » Cela a été rapporté dans Le Soleil que la colère de Meghan était causée par la présence d’un groupe appelé ONU Femmes sur un marché aux Fidji lorsqu’elle y était, même si elle aurait insisté pour qu’ils n’y assistent pas.

Une situation similaire a également été signalée dans Les temps lorsque Meghan Markle aurait téléphoné à un membre du personnel de la maison royale « toutes les 10 minutes » alors qu’elle et le prince Harry étaient sortis dîner. Selon le membre du personnel, la duchesse de Sussex avait l’impression d’avoir été déçue à propos d’un problème qui la préoccupait apparemment, et elle a donc contacté « à plusieurs reprises » le personnel royal. Valentine Low, auteur de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, a cité le membre du personnel du palais dans le livre, qui a ensuite été publié dans le Times. L’employée aurait déclaré : « Toutes les 10 minutes, je devais sortir pour me faire crier dessus. [Meghan] et Harry ». Ces allégations ont conduit le Palais à ouvrir une enquête sur les informations faisant état d’intimidation. Depuis qu’elle a quitté la famille royale en 2020, Meghan a également été accusée de mal traiter les membres de son personnel, le chef de cabinet du duc de Sussex, Josh Kettler, ayant démissionné cette année à bref délai après seulement trois mois à son poste.

En septembre de cette année, Le journaliste hollywoodien a publié un rapport accablant qualifiant la duchesse de Sussex de « duchesse difficile » et affirmant que son personnel serait « terrifié » par elle et par son comportement « dévalorisant » à leur égard. Le média a cité des sources affirmant que Meghan « marche comme un dictateur en talons hauts, fulminant et aboyant des ordres », une source ajoutant: « Je l’ai vue réduire des hommes adultes aux larmes ». Des allégations ont également été faites concernant les « crises de colère bruyantes » et les « courriels de colère à 5 heures du matin » de la duchesse. Malgré ces accusations répétées contre Meghan Markle, certains membres du personnel ont pris sa défense, l’équipe de Meghan ayant nié les allégations portées contre elle auparavant. Un membre actuel du personnel du couple, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré : « Il est clair d’où vient ce type de commentaire. Il est probablement inventé par quelqu’un qui est mécontent. « Ils veulent prendre soin de nous. Meghan fera des choses comme : ‘Vous avez mentionné lors de l’appel que votre peau vous dérange, j’ai préparé un kit pour vous. Chaque fois que le personnel se rend chez eux, il repart avec un panier de fleurs fraîches.’ , des fruits frais, des œufs frais. La duchesse de Sussex a refusé de commenter ces dernières affirmations.

