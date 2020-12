Les garde-côtes grecs ont renvoyé des migrants clandestins bloqués sur des îles de la mer Égée vers les eaux territoriales turques, a déclaré le ministre turc de l’Intérieur, accusant Athènes de «torture».

Les garde-côtes grecs ont été engagés dans «Torture et traitements inhumains tous les jours», Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré dans un message sur Twitter, s’adressant au ministre grec des migrations et de l’asile, Notis Mitarachi.

Cher Ministre @nmitarakis

Vos unités de la Garde côtière augmentent la torture et les traitements inhumains chaque jour.

Regardez vos forces s’engager dans des actions inhumaines et #pushbacks dans lequel Frontex est complice et l’UE ignore 👉 https://t.co/YBqSdeJROV pic.twitter.com/6SnYCOHjfw – Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) 12 décembre 2020

Le ministre turc a également publié une vidéo montrant un navire des garde-côtes grecs qui aurait abandonné des radeaux de sauvetage remplis de migrants dans la mer Égée pour être récupérés par des navires turcs. «Regardez vos forces s’engager dans [an] action inhumaine, » a déclaré le ministre turc, ajoutant que l’agence européenne de garde-frontières Frontex est «Complice» dans cette pratique alors que Bruxelles « ne tient pas compte » il.

Soylu a également publié un lien vers une déclaration du commandement des garde-côtes turcs décrivant certains des incidents les plus récents impliquant des officiers turcs sauvant des personnes abandonnées par les Grecs. Les garde-côtes turcs ont pris 28 personnes au total dans deux cas les 6 et 8 décembre.

Tous les rescapés se sont avérés être des membres du même groupe qui s’était échoué sur l’île grecque de Farmakonisi non loin de la côte turque de l’Anatolie pendant deux jours avant d’être pris en charge par les garde-côtes grecs. Les Grecs ont ensuite séparé les hommes migrants des femmes et des enfants qui ont été placés dans un radeau de sauvetage et remorqués vers les eaux turques.

Les hommes ont ensuite passé quelques jours sur un navire des garde-côtes grecs, où ils auraient été sévèrement battus alors que leur argent et leurs téléphones portables étaient « confisqué, » selon la déclaration turque. Ils ont également publié une vidéo montrant un navire turc sauvant la partie masculine du groupe, les migrants présentant des blessures et des cicatrices qu’ils auraient reçues des mains des garde-côtes grecs.

Les responsables grecs, y compris Mitarachi, n’ont pas encore répondu aux affirmations de Soylu.

Athènes a précédemment nié de telles accusations et maintenu qu’elle respecte les droits humains internationaux. La Grèce a également riposté à la Turquie à plusieurs reprises en disant que c’était les garde-côtes turcs qui « Poussé » bateaux de migrants dans les eaux grecques.

Les relations entre les deux voisins, historiquement très tendues, sont devenues particulièrement tendues au cours des derniers mois, lorsque Ankara et Athènes ont verrouillé les cornes des efforts d’exploration gazière de la Turquie en Méditerranée orientale. La Turquie affirme qu’elle fait des forages d’hydrocarbures dans les eaux de son propre plateau continental ou dans les zones où les Chypriotes turcs soutenus par Ankara ont des droits.

L’UE craint également que le fait d’encourager les réfugiés et les migrants à traverser la frontière entre la Turquie et la Grèce fasse partie des « pression » stratégie contre l’Europe. Pourtant, Bruxelles espère «Coopération responsable» avec Ankara sur la question, comme l’a dit le président du Conseil européen Charles Michel juste un jour avant la publication de la déclaration turque.

La Turquie compte actuellement la plus grande population de réfugiés au monde, le gouvernement estimant à 2,23 millions de Syriens enregistrés sous protection temporaire (SuTP), qui ont été déplacés par la guerre civile. Pourtant, le pays est également apparemment utilisé comme plaque tournante par des personnes d’autres régions du monde qui cherchent une protection en Europe.

