Traitement du VRS : qu’est-ce que le palivizumab et à quel point sommes-nous proches d’un vaccin ?

Les enfants qui luttent contre une maladie saisonnière appelée virus respiratoire syncytial (VRS) remplissent les salles d’urgence à travers le pays, et il n’existe aucun vaccin qui puisse prévenir les infections. Au moins pas encore.

Le VRS est une infection courante que de nombreuses personnes auront combattue au moins une fois à l’âge de deux ans.

Alors que les personnes âgées et les enfants de moins de deux ans sont particulièrement susceptibles de contracter une maladie grave, la plupart des enfants infectés par le VRS présentent des symptômes semblables à ceux du rhume qui disparaissent après une semaine ou deux.

Cet automne, cependant, plus d’enfants que d’habitude souffrent de symptômes intenses et persistants du VRS. Les responsables de la santé et les professionnels de la santé canadiens affirment que cela est en partie dû au fait que les enfants n’ont pas été exposés au virus pendant plusieurs années pendant la pandémie de COVID-19.

“L’immunité contre… les virus respiratoires est plus faible étant donné la moindre circulation de ces virus au cours des deux derniers hivers, ainsi que la nécessité de mettre à jour la protection vaccinale contre la grippe”, a déclaré le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada lors d’une émission télévisée COVID-19. mise à jour le 10 novembre.

Bien qu’il n’y ait pas de vaccins sur le marché qui préviennent l’infection par le VRS, il existe un médicament qui peut aider à prévenir les maladies graves chez les enfants à haut risque, et certaines sociétés pharmaceutiques en sont aux dernières étapes du développement d’un vaccin.

Voici ce que nous savons sur le traitement du VRS et sur les vaccins qui pourraient bientôt arriver sur le marché.

PALIVIZUMAB

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, le risque d’infection grave par le VRS nécessitant une hospitalisation est plus élevé chez les bébés de moins de deux ans et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents, notamment une naissance prématurée, une maladie pulmonaire chronique, une cardiopathie congénitale et d’autres conditions nécessitant des soins spéciaux.

Pour les bébés et les jeunes enfants les plus vulnérables, les médecins et les infirmières peuvent administrer un médicament appelé palivizumab sur une base mensuelle pendant la saison du rhume et de la grippe. Bien qu’il ne prévienne pas l’infection, le palivizumab peut aider à stimuler les anticorps anti-infectieux d’un enfant pour prévenir une maladie grave.

C’est un outil important que les professionnels de la santé peuvent utiliser pour protéger les enfants vulnérables comme George Dempsey, trois ans, de Cookstown, en Ontario. En janvier 2020, une infection par le VRS a fait atterrir George dans une unité de soins intensifs d’un hôpital pendant deux mois avec des symptômes graves.

À l’époque, ses parents savaient que George ne se développait pas normalement pour un enfant de son âge, mais ils n’avaient pas encore reçu de diagnostic. C’est pendant que George était traité pour le VRS qu’ils ont appris qu’il souffrait d’une maladie neuromusculaire rare appelée amyotrophie spinale infantile liée à l’X.

Certains enfants atteints de troubles neuromusculaires ne peuvent pas tousser pour dégager correctement leurs voies respiratoires, éprouvent une faiblesse des muscles respiratoires et ont du mal à avaler. Cela les expose à un risque de maladie grave ou de décès s’ils sont infectés par le VRS, selon une étude publiée dans la revue Pediatric Respiratory Reviews en 2009.

Le palivizumab peut aider les enfants comme George à combattre le virus et à réduire leurs risques de subir des lésions pulmonaires permanentes.

“(Pour) des enfants comme George, chaque maladie comme celle-ci modifie leur état de santé de base”, a déclaré la mère de George, Lauren Dempsey, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

“N’importe quel autre enfant, quand il tousse, ses poumons se renforcent. Les poumons de George ne peuvent pas fonctionner comme ça. Donc, chaque fois qu’il est dans ces maladies, les machines doivent intervenir pour l’aider, ce qui dégrade encore plus sa santé pulmonaire.”

George Dempsey, 3 ans, à l’hôpital, intubé, après avoir reçu un diagnostic de virus respiratoire. (Source : Lauren Dempsey)

À la suite de son diagnostic, George a été inscrit au programme ontarien de prophylaxie du virus respiratoire syncytial pour les nourrissons à haut risque, qui offre un accès gratuit au palivizumab aux enfants qui répondent à certains critères. Il a reçu le médicament cette année-là, puis à nouveau en 2021.

Étant donné que le médicament est coûteux et que les données sur son efficacité chez les enfants plus âgés et plus grands sont limitées, les gouvernements provinciaux maintiennent des restrictions strictes quant aux personnes qui peuvent le recevoir.

Par exemple, les enfants de plus de deux ans ne sont généralement pas éligibles pour recevoir le médicament dans le cadre du programme de l’Ontario, ce qui signifie que George a vieilli à la fin de 2021 et n’a pas reçu le médicament cette année. Sa mère dit qu’il est actuellement de nouveau à l’hôpital, combattant une autre infection grave par le VRS.

Dempsey a soumis une demande d’exemption au gouvernement provincial, accompagnée d’une lettre de soutien du personnel de l’hôpital SickKids. Elle fait valoir que si George a plus de deux ans sur le papier, physiquement, il ressemble plus à un bébé qu’à un enfant plus âgé, ce qui devrait le qualifier pour une exemption pour rester dans le programme. S’il avait reçu du palivizumab cette année, dit-elle, il serait en meilleure forme en ce moment.

“La gravité de ses symptômes aurait été beaucoup plus faible”, a-t-elle déclaré. “Et comme le dit la lettre de SickKids, ce (médicament) est essentiel pour protéger sa santé pulmonaire globale.”

DÉVELOPPEMENT DE VACCINS

Le soulagement peut être à l’horizon pour les médecins, les parents et les patients qui ont désespérément besoin d’un vaccin contre le VRS, plusieurs fabricants de médicaments affirmant qu’ils sont proches de la ligne d’arrivée. En fait, le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch, prévoit qu’un vaccin contre le VRS pourrait être prêt à être commercialisé d’ici la prochaine saison du rhume et de la grippe.

“J’espère que l’année prochaine”, a-t-il déclaré vendredi à CTV’s Your Morning. “Ce sont des essais cliniques avancés et les résultats qui sont sortis semblent extraordinairement prometteurs.”

La société pharmaceutique américaine Pfizer développe un vaccin contre le VRS pour les femmes enceintes et a annoncé le 1er novembre qu’elle avait conclu un essai clinique de phase 3 pour ce vaccin. Bogoch a déclaré qu’un tel vaccin offrirait idéalement une protection aux nourrissons in vitro lorsqu’il est administré à des femmes enceintes.

“Ce qui se passe, c’est qu’ils produisent des anticorps contre ce vaccin et bien sûr les anticorps sont ensuite transférés à l’enfant à naître, qui a maintenant vraisemblablement une certaine protection contre le VRS et une protection contre une infection grave”, a-t-il déclaré.

La société pharmaceutique britannique GSK développe un vaccin pour les personnes âgées, qui sont également considérées comme à risque d’infection grave par le VRS, et Moderna a annoncé en février de cette année qu’elle lancerait un essai clinique de phase 3 de son propre vaccin à ARNm pour les adultes âgés de 60 ans et plus.

Selon Santé Canada, d’autres fabricants de médicaments, dont Janssen, AstraZeneca, Novavax et Bavarian Nordic, travaillent également sur des vaccins contre le VRS.

L’avenir de la prévention et du traitement du VRS semble prometteur en ce moment, selon Bogoch.

“Je pense que nous constatons tellement de progrès dans ce domaine de la part de plusieurs organisations, de plusieurs entreprises avec des essais cliniques très avancés en cours de déploiement”, a-t-il déclaré. “Nous verrons probablement quelque chose plus tôt que plus tard.”