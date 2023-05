Traitement du diabète : quand faire de l’exercice

Selon une nouvelle étude, les personnes atteintes de diabète de type 2 devraient faire de l’exercice l’après-midi plutôt que le matin pour gérer leur glycémie.

« Dans cette étude, nous (avons) montré que les adultes atteints de diabète de type 2 présentaient la plus grande amélioration du contrôle de la glycémie lorsqu’ils étaient le plus actifs l’après-midi », a déclaré le co-auteur correspondant, le Dr Jingyi Qian, de la Division du sommeil et des troubles circadiens. au Brigham and Women’s Hospital du Massachusetts, a déclaré dans un communiqué.

« Nous savons que l’activité physique est bénéfique, mais ce que notre étude ajoute, c’est une nouvelle compréhension que le moment de l’activité peut également être important », a ajouté Qian.

Une équipe de chercheurs du Brigham and Joslin Diabetes Center a étudié les données de plus de 2 400 personnes en surpoids et diagnostiquées avec un diabète de type 2 et portant un appareil d’enregistrement d’accéléromètre à la taille – quelque chose qui mesure les vibrations ou l’accélération du mouvement – pour mesurer leur activité physique.

Après avoir examiné les données de la première année de l’étude, les chercheurs ont découvert que ceux qui pratiquaient une activité physique « modérée à vigoureuse » l’après-midi présentaient la plus forte réduction de la glycémie.

Selon la Harvard’s School of Public Health, des exemples d’activités « modérées » comprennent la marche rapide, la tonte de la pelouse avec une tondeuse électrique et la pratique récréative du badminton, tandis que les activités « vigoureuses » comprennent la randonnée, le jogging rapide, un match de basket-ball ou de football ou le vélo à 14 ans. -16 miles par heure.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, vous pouvez savoir si vous faites de l’exercice à un niveau aérobie modéré si vous êtes capable de parler mais pas de chanter votre chanson préférée.

En examinant les données de la quatrième année de l’étude, l’équipe a constaté que ceux qui faisaient de l’exercice l’après-midi maintenaient une réduction de la glycémie et avaient les meilleures chances de pouvoir arrêter de prendre des médicaments hypoglycémiants contre le diabète.

Le diabète de type 2 est le type de diabète le plus courant et survient lorsque le corps devient résistant à l’insuline ou ne produit pas suffisamment d’insuline, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Présente principalement chez les adultes, elle est associée à l’âge avancé, à l’obésité, aux antécédents familiaux, à l’inactivité physique et à la race/ethnicité.

Les personnes atteintes de diabète sont à risque de complications, notamment des lésions nerveuses, des problèmes de vision et d’audition, des maladies rénales, des maladies cardiaques et des décès prématurés.

Les auteurs de l’étude notent que l’étude observationnelle comporte des limites, car elle n’a pas mesuré le sommeil ou l’alimentation.

« Le timing semble avoir de l’importance », a déclaré le co-auteur correspondant, le Dr Roeland Middelbeek, chercheur adjoint au Joslin Diabetes Center. « À l’avenir, nous pourrions avoir plus de données et de preuves expérimentales pour que les patients donnent des recommandations plus personnalisées. »

Le Dr Lucy Chambers, responsable des communications de recherche chez Diabetes UK, a déclaré à propos de l’étude: «Rester physiquement actif peut aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à gérer leur glycémie et à réduire leur risque de développer des complications graves liées au diabète telles que les maladies cardiaques et l’insuffisance rénale, ainsi que l’amélioration de leur bien-être général.

Chambers, qui n’a pas participé à l’étude, a souligné la nécessité pour les gens de faire de l’exercice là où ils le peuvent.

« Cette nouvelle recherche a révélé qu’une activité physique régulière « modérée à vigoureuse » – que ce soit le matin, le midi, l’après-midi ou le soir – était associée à une glycémie moyenne plus faible chez les personnes atteintes de diabète de type 2. L’exercice de l’après-midi était associé aux plus grands avantages, mais les raisons à cela ne sont pas claires et les preuves actuelles sur les moments optimaux pour l’exercice sont mitigées.

« Si vous vivez avec le diabète de type 2, le plus important est de trouver un exercice que vous aimez et que vous pouvez intégrer à votre routine à long terme – que ce soit avant le travail, pendant votre pause déjeuner ou le soir. , » elle a ajouté.

Les conclusions de l’équipe sont publiées dans la revue Diabetes Care.