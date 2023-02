Traitement du cancer du sein : un outil d’IA pourrait aider les médecins à personnaliser les soins

Des ingénieurs de l’Université de Waterloo ont mis au point un outil d’intelligence artificielle (IA) qui peut aider les spécialistes du cancer à déterminer si les patientes atteintes d’un cancer du sein devraient recevoir une chimiothérapie avant la chirurgie.

Le nouvel algorithme pourrait aider certains patients à éviter les effets secondaires graves de la chimiothérapie, tout en permettant aux patients qui bénéficieraient du traitement de le recevoir plus facilement. Cela fait partie de l’initiative de partage d’informations open-source Cancer-Net dirigée par le Dr Alexander Wong, professeur d’ingénierie de conception de systèmes à l’université.

“Déterminer le bon traitement pour une patiente atteinte d’un cancer du sein est très difficile en ce moment, et il est crucial d’éviter les effets secondaires inutiles de l’utilisation de traitements qui ne sont pas susceptibles d’avoir de réels avantages pour cette patiente”, a déclaré Wong dans un communiqué de presse publié mardi.

“Un système d’IA qui peut aider à prédire si un patient est susceptible de bien répondre à un traitement donné donne aux médecins l’outil nécessaire pour prescrire le meilleur traitement personnalisé à un patient afin d’améliorer sa récupération et sa survie.”

OBSTACLES AU TRAITEMENT

Le cancer du sein est le deuxième type de cancer le plus répandu chez les femmes au Canada et aux États-Unis, représentant plus de 25 % de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes.

Les spécialistes du cancer ont souvent recours à la chirurgie pour enlever les tissus cancéreux et stopper la croissance du cancer du sein, mais certaines tumeurs cancéreuses du sein non métastatiques sont inopérables.

De plus en plus, les spécialistes se tournent vers un traitement appelé chimiothérapie néoadjuvante pour résoudre ce problème. Le traitement fonctionne en réduisant les grosses tumeurs pour rendre la chirurgie possible, ou du moins plus facile. Il peut également réduire le besoin d’interventions chirurgicales majeures telles que les mastectomies.

Cependant, tout le monde n’est pas un candidat idéal pour la chimiothérapie néoadjuvante.

“La chimiothérapie néoadjuvante est coûteuse, prend du temps et peut exposer les patients aux radiations et entraîner d’autres effets secondaires importants tels qu’une réduction de la fertilité”, ont écrit les auteurs, dirigés par l’étudiante diplômée Amy Tai, dans un article publié en novembre 2022. .

Alexander Wong dirige l’initiative à source ouverte Cancer-Net, est directeur du laboratoire de traitement de la vision et de l’image de l’Université de Waterloo et occupe la chaire de recherche du Canada en intelligence artificielle et en imagerie médicale. (Université de Waterloo)

Tai, Wong et leurs co-auteurs ont entrepris de créer un outil algorithmique qui aiderait les médecins à déterminer quels patients bénéficieraient du traitement et lesquels n’en bénéficieraient pas. L’équipe a formé l’algorithme d’IA à l’aide d’images de cancer du sein réalisées avec une nouvelle méthode d’IRM qu’ils ont développée, appelée imagerie de diffusion corrélée synthétique (CDI).

Armé des connaissances tirées des images CDI d’anciens cas de cancer du sein et des informations sur leurs résultats, l’outil d’IA a appris à prédire avec précision si les patientes bénéficieraient d’une chimiothérapie pré-chirurgicale en fonction de leurs images CDI.

La prochaine étape pour l’équipe est de valider leurs données en testant la technologie dans une étude approfondie impliquant un plus grand groupe de patients.

“Je suis assez optimiste quant à cette technologie”, a déclaré Wong, “car l’IA d’apprentissage en profondeur a le potentiel de voir et de découvrir des modèles qui déterminent si un patient bénéficiera d’un traitement donné.”