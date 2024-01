Traitement d’immunothérapie contre le cancer 2,5 fois plus efficace avec les mutations de l’ADN mitochondrial

Une étude révolutionnaire montre que les mitochondries

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui s’enroulent l’un autour de l’autre pour former une double hélice. C’est le matériel héréditaire chez l’homme et dans presque tous les autres organismes qui contient les instructions génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement, à la croissance et à la reproduction. Presque toutes les cellules du corps humain possèdent le même ADN. La majeure partie de l’ADN se trouve dans le noyau cellulaire (où on l’appelle ADN nucléaire), mais une petite quantité d’ADN peut également être trouvée dans les mitochondries (où on l’appelle ADN mitochondrial ou ADNmt).

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”>ADN les mutations sont des indicateurs clés de la probabilité qu’un patient réponde à l’immunothérapie, révolutionnant ainsi les approches de traitement du cancer.

Des scientifiques financés par Cancer Research UK ont fait une découverte inhabituelle qui pourrait aider à identifier les patients qui sont jusqu’à deux fois et demie plus susceptibles de répondre aux médicaments anticancéreux actuellement disponibles.

Des scientifiques du Cancer Research UK Scotland Institute et du Memorial Sloan Kettering Cancer Center aux États-Unis ont « recâblé » l’ADN des mitochondries – des usines d’énergie présentes dans chaque cellule vivante. Ils ont découvert que la création de mutations dans certaines parties de cet ADN détermine la façon dont le cancer réagira à l’immunothérapie – des traitements qui exploitent les défenses naturelles de l’organisme pour attaquer les cellules cancéreuses.

Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour identifier les patients qui pourraient bénéficier le plus de l’immunothérapie en recherchant des mutations de l’ADN mitochondrial. La moitié de tous les cancers présentent des mutations de l’ADN mitochondrial (ADNmt) et cette découverte montre pour la première fois qu’elles pourraient être exploitées pour améliorer le traitement du cancer.

À l’avenir, la combinaison de traitements imitant l’effet de ces mutations avec l’immunothérapie pourrait augmenter les chances de succès du traitement de plusieurs types de cancer.

Dans un article publié dans la revue Cancer naturel aujourd’hui (29 janvierème), les scientifiques démontrent pour la première fois un lien direct entre les mutations de l’ADN mitochondrial (ADNmt) et la réponse au traitement du cancer. Étonnamment, ils ont découvert que les tumeurs présentant des niveaux élevés de mutations de l’ADNmt sont jusqu’à deux fois et demie plus susceptibles de répondre au traitement par un médicament d’immunothérapie appelé nivolumab.

Le nivolumab agit en libérant un « frein » sur le système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses. Il est actuellement utilisé pour traiter plusieurs cancers différents, notamment le mélanome, le cancer du poumon, le cancer du foie et le cancer de l’intestin. Les scientifiques pensent qu’ils pourraient à l’avenir tester systématiquement les mutations de l’ADN mitochondrial, ce qui permettrait aux médecins de déterminer quels patients bénéficieront le plus de l’immunothérapie avant de commencer le traitement.

Ils pensent également que l’imitation des effets des mutations de l’ADN mitochondrial pourrait rendre les cancers résistants au traitement sensibles à l’immunothérapie, permettant ainsi à des milliers de patients cancéreux supplémentaires de bénéficier de ce traitement pionnier.

La technologie à l’origine de cette découverte fait désormais l’objet de brevets déposés par Cancer Research Horizons, la branche innovation de Cancer Research UK. Cela contribuera à mettre la technologie sur le marché afin de permettre le développement de nouveaux traitements qui perturberont les sources d’énergie utilisées par le cancer pour se propager et se développer. À ce jour, Cancer Research Horizons a mis sur le marché 11 nouveaux médicaments contre le cancer, qui ont été utilisés dans plus de six millions de traitements contre le cancer dans le monde.

« Le cancer est une maladie de notre propre corps. Étant donné que les cellules cancéreuses peuvent ressembler à des cellules saines à l’extérieur, amener notre système immunitaire à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses est une tâche compliquée.

« Plus de la moitié des cancers présentent des mutations dans leur ADN mitochondrial. Mais lorsque nous avons conçu ces mutations en laboratoire, nous avons découvert que les tumeurs qui possèdent l’ADN mitochondrial le plus muté sont beaucoup plus sensibles à l’immunothérapie.

« Grâce à cette recherche, nous disposons désormais d’un outil puissant qui nous offre une toute nouvelle approche pour arrêter le cancer dans son élan. »

L’oncologue informatique traitant adjoint au Memorial Sloan Kettering Cancer Center et co-auteur principal de l’étude, le Dr Ed Reznik, a déclaré :

« L’ADN mitochondrial est une énigme depuis des décennies. Chaque cellule possède des milliers de copies et jusqu’à présent, il a été très difficile de concevoir des mutations de manière cohérente pour étudier l’impact des mutations de l’ADNmt sur le cancer.

« Pour la première fois, nous pouvons voir exactement ce que font les mutations de l’ADN mitochondrial lorsque nous les créons en laboratoire. Mais ce qui nous a surpris, c’est à quel point les cellules autour de la tumeur sont affectées – ce que nous pouvons exploiter pour rendre la tumeur vulnérable au traitement.

« Cette recherche ouvre la voie à un monde entier dans lequel nous pouvons recâbler les sources d’énergie des tumeurs – et potentiellement les court-circuiter pour vaincre le cancer plus tôt. »

Le directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez Cancer Research UK et PDG de Cancer Research Horizons, le Dr Iain Foulkes, a déclaré :

« Après des années de recherches minutieuses en laboratoire financées par Cancer Research UK, nous avons identifié un point faible vital du cancer. Les mutations de l’ADN mitochondrial sont courantes dans le cancer et cette découverte étonnante a un potentiel illimité.

« Des traitements exploitant les mitochondries surchargées dans le cancer sont désormais possibles. Nous avons maintenant besoin d’essais cliniques pour voir quelles combinaisons fonctionnent le mieux chez les patients. Grâce à notre moteur d’innovation Cancer Research Horizons, nous prévoyons d’accélérer cette découverte en clinique et de garantir que le plus grand nombre de patients possible puissent en bénéficier.

L’article sera publié aujourd’hui (29 janvierème) dans Cancer naturel.

Référence : « Les mutations de l’ADN mitochondrial conduisent la glycolyse aérobie à améliorer le blocage des points de contrôle dans le mélanome » 29 janvier 2024, Cancer naturel.

DOI : 10.1038/s43018-023-00721-w