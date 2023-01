Traitement des commotions cérébrales : les enfants devraient-ils retourner à l’école ?

Selon une nouvelle étude canadienne, le retour à l’école dans les deux jours suivant une commotion cérébrale peut entraîner une récupération plus rapide chez les enfants et les jeunes. Les résultats vont à l’encontre de la croyance populaire selon laquelle il est préférable de s’absenter de l’école après une commotion cérébrale, qui est un type de lésion cérébrale traumatique.

“En tant qu’urgentologue pédiatrique qui traite des centaines de jeunes présentant des symptômes de commotion cérébrale nouveaux et persistants, je vois beaucoup trop d’enfants à qui on dit d’éviter l’école jusqu’à ce qu’ils soient asymptomatiques, ce qui peut causer plus de mal et retarder le processus de récupération”, indique l’étude. l’auteur principal, le Dr Roger Zemek, a déclaré dans un communiqué de presse. “Les résultats de cette étude fournissent des preuves solides qu’un retour précoce à l’école est associé à de meilleurs résultats.”

Zemek est chercheur principal à l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa et titulaire de la chaire de recherche clinique sur les commotions pédiatriques à l’Université d’Ottawa. Publiée vendredi dans la revue médicale à comité de lecture JAMA Network Open, qui fait partie du Journal of the American Medical Association, l’étude a examiné 1 630 jeunes âgés de 5 à 18 ans de neuf services d’urgence pédiatriques canadiens.

Bien que de nombreux groupes médicaux recommandent de prendre un jour ou deux de congé scolaire à la suite d’une commotion cérébrale, l’étude a révélé que les jeunes âgés de huit à 18 ans qui sont retournés à l’école dans les deux jours suivant une commotion cérébrale étaient plus susceptibles de ressentir une charge de symptômes plus faible et de récupérer plus rapidement à deux semaines, par rapport à ceux qui sont restés plus longtemps à la maison. Alors que les patients les plus symptomatiques ont en fait vu les plus grands avantages, les mêmes résultats n’ont pas été observés chez les enfants âgés de cinq à sept ans.

“Cette étude montre que les enfants devraient faire tout leur possible pour retourner à l’école même s’ils présentent encore des symptômes, car cela les aidera dans leur processus de rétablissement”, a expliqué Zemek, qui dirige également le Living Guideline for Pediatric Concussion Care, qui fournit jusqu’à -Date des recommandations cliniques et des outils pour la gestion des jeunes avec des commotions cérébrales.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) affirme qu’à la suite d’une commotion cérébrale, les enfants « peuvent d’abord devoir rester à la maison, car le travail scolaire peut aggraver les symptômes ».

“Mais, avec le soutien de l’école, il est recommandé qu’ils y retournent dès qu’ils le peuvent”, ajoute le groupe national dans ses recommandations actuelles sur les commotions cérébrales. “Il n’est pas nécessaire d’attendre que les symptômes aient complètement disparu avant de revenir.”

La nouvelle étude suggère qu’un retour précoce à l’école peut offrir des avantages thérapeutiques grâce à la socialisation, à la réduction du stress dû au fait de ne pas manquer les cours, au maintien d’un horaire veille-sommeil normal et au retour à une activité physique légère à modérée. L’étude ajoute qu’un futur essai clinique sera nécessaire pour déterminer le meilleur moment pour retourner à l’école après une commotion cérébrale.

“Dans cette étude de cohorte de jeunes âgés de 5 à 18 ans, ces résultats confirment la croyance croissante selon laquelle les absences prolongées de l’école et d’autres activités de la vie après une commotion cérébrale peuvent nuire à la récupération”, indique l’étude. “Un retour précoce à l’école peut être associé à une charge de symptômes plus faible et, en fin de compte, à une récupération plus rapide.”