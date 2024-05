Traitement de l’AVC : le moment de mon AVC m’a sauvé la vie

Paul McCausland a subi un accident vasculaire cérébral en 2021 et a déclaré que le traitement par thrombectomie lui avait sauvé la vie.

Il s’est réveillé un matin après 08h00 BST et a commencé à se sentir déséquilibré.

Quelques heures plus tard, M. McCausland a reçu un traitement appelé thrombectomie au Royal Victoria Hospital (RVH) de Belfast.

Le traitement est nouveau et plus efficace lorsqu’il est administré dans les six heures suivant un accident vasculaire cérébral.